Microsoft obtiene la licencia del consorcio de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Microsoft se convierte en licenciatario del consorcio de patentes Sisvel Wi-Fi Multimode. El gigante estadounidense de computadoras y software es la última de una serie de empresas importantes en obtener una licencia sobre las patentes esenciales para el estándar que se ofrecen a través del programa. De este modo, Microsoft se une a ASUS, Hewlett Packard Enterprise y Sony Group Corporation, así como a Huawei, Panasonic, Philips y ZTE, que también son licenciantes del consorcio junto con KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 (una filial de Sisvel), SK Telecom y Wilus.

El consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode abarca tanto Wi-Fi 6 como Wi-Fi 7 y ofrece una forma eficiente de acceder a los derechos esenciales de Wi-Fi para los próximos años. El lanzamiento público del consorcio se remonta a enero de 2026, como sucesor del consorcio de patentes Sisvel Wi-Fi 6. Durante un período de tres años en el marco de ese programa, se firmaron acuerdos con 40 empresas, entre ellas Acer, Netgear, Cisco y HP.

“Es un placer dar la bienvenida a Microsoft como licenciatario del consorcio Sisvel Wi-Fi Multimode”, comenta Alex Debski, director de Licencias y asesor legal y comercial de Sisvel. “Aunque las negociaciones tuvieron momentos difíciles, siempre se mantuvieron en un tono amistoso y constructivo. Agradecemos al equipo de Microsoft el enfoque positivo que adoptaron”.

“Que Microsoft se haya sumado al proyecto de manera amistosa es una evidente confirmación más de la oferta y el ritmo de crecimiento del consorcio Wi-Fi Multimode”, señala Heath Hoglund, director de propiedad intelectual de Sisvel. “Felicito a todos los involucrados por su profesionalidad y destreza. El programa está cobrando un impulso considerable y espero dar la bienvenida a más licenciatarios muy pronto”.

Acerca de Sisvel

Sisvel es una empresa impulsada por la importancia de la colaboración, el ingenio y la eficacia para satisfacer las necesidades de los titulares de patentes y de quienes buscan acceder a sus tecnologías. En un mercado complejo y en constante evolución, nuestro principio rector se basa en crear igualdad de condiciones con el desarrollo y la aplicación de soluciones de comercialización flexibles y accesibles.

Sisvel | We Power Innovation

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