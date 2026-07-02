Haleon versnelt transformatie aangestuurd door AI met een nieuwe, vijf jaar lopende samenwerking met Microsoft

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Haleon, een bedrijf gespecialiseerd in de gezondheid van consumenten dat zich uitsluitend concentreert op een betere dagelijkse gezondheid, maakte vandaag een nieuwe, vijf jaar lopende samenwerking met Microsoft bekend om digitale, data- en AI-capaciteiten in de bedrijfsactiviteiten op schaal te brengen en de verwezenlijking van zijn globale 'Win as One'-strategie te versnellen.

Het nieuwe akkoord bouwt verder op Haleons bestaande gebruik van Microsoft 365 Copilot en ondersteunt verder de ruimere adoptie van tools aangestuurd door AI in alle bedrijfsactiviteiten, om teams te helpen routinetaken te automatiseren, efficiënter samen te werken en de aandacht op werk met hogere waarde te richten. Het zal ook Haleons digitale en AI-enabled infrastructuur robuuster maken aan de hand van verdere toepassing van Microsofts capaciteiten op gebied van agentic AI, beveiliging en identiteit om het bedrijf te helpen AI op veilige en verantwoorde wijze op schaal te brengen.

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