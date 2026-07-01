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Andersen Global styrker sine kompetencer inden for skat og global mobilitet i Tyskland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse gennem en samarbejdsaftale med Lohr and Company (L+C), der er en erfaren skatterådgivningsvirksomhed, der leverer praktiske og fleksible løsninger inden for skattecompliance, internationale skatteforhold, global mobilitet og transfer pricing.

L+C har hovedkontor i Tyskland og er også til stede i Østrig og rådgiver store multinationale selskaber, familieejede virksomheder, familievirksomheder, fonde og formuende privatpersoner. L+C blev grundlagt i 2001 og har specialiseret sig i global mobilitet, opkøb og fusioner, international skattelovgivning, rapportering mellem lande og transfer pricing, herunder rapportering i henhold til Pillar 2. Derudover bistår L+C sine kunder med trusts og fonde, skattecompliance, løn- og regnskabsadministration samt privatøkonomisk rådgivning.

"Samarbejdet med Andersen Global er et vigtigt skridt i udvidelsen af vores internationale kompetencer og styrker den værdi, vi skaber for kunder, der navigerer i stadig mere komplekse internationale forhold," siger Jörg-Andreas Lohr, der er administrerende partner i L+C. "Vores virksomhed er bygget på at levere praktiske løsninger af høj kvalitet med en personlig tilgang. Gennem dette samarbejde står vi endnu stærkere rustet til at understøtte vores kunder med adgang til et globalt netværk af ressourcer, samtidig med at vi bevarer den kundeorienterede rådgivning, der kendetegner vores virksomhed."

Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen, tilføjer: "L+C styrker vores organisation med et erfarent partnerteam og dyb faglig ekspertise. Deres erfaring med at rådgive familieejede virksomheder om komplekse internationale forhold styrker yderligere vores globale platform og udvider vores evne til at understøtte kunder, der navigerer i international medarbejdermobilitet og et stadigt mere komplekst internationalt regulatorisk landskab."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder bestående af specialister inden for skat, jura og værdiansættelse fra hele verden. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og omfatter i dag mere end 50.000 tilknyttede medarbejdere på verdensplan med en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder.

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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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