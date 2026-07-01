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Andersen Global拓展德国业务，深化税务及全球人才流动服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与资深财税咨询平台Lohr and Company（以下简称“L+C”) 签署合作协议，进一步强化其业务版图。L+C致力于在税务合规、跨境税务、国际人才流动以及转让定价等领域，为客户提供务实高效的解决方案。

L+C总部位于德国，在奥地利设有分支机构，为大型跨国公司、家族企业、家族办公室、基金会及高净值人士提供咨询服务。该公司成立于2001年，专注于全球人才流动、并购、国际税法、国别报告及转让定价（包括第二支柱报告）等领域。此外，L+C还为客户提供信托与基金会管理、税务合规、薪资核算与财务会计以及私人财务咨询等服务。

L+C管理合伙人Jörg-Andreas Lohr表示，“与Andersen Global开展合作，是拓展我们国际业务能力的关键举措。面对日益复杂的跨国事务，这将进一步深化我们为客户提供的核心价值。本所始终致力于通过个性化服务，为客户提供切实可行、高质量的解决方案。通过这一合作，我们能够更好地凭借全球无缝资源为客户保驾护航，并一如既往地提供定义我们专业水准的定制化服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道，”L+C凭借其强大的高管团队和深厚的技术专长，进一步提升了本公司的综合实力。他们在为家族企业提供复杂国际事务咨询方面的丰富经验，不仅进一步巩固了我们的全球平台，也深化了我们协助客户应对劳动力流动及不断变化的跨境监管事务的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Summary
Andersen Global strengthens its presence through a Collaboration Agreement with Lohr and Company (L+C), a senior-led tax advisory platform.
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchItalianDutchPolishChinese SimplifiedJapanese

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