Haleon acelerará su transformación basada en IA con una nueva colaboración de cinco años con Microsoft

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Haleon, empresa de salud para el consumidor centrada exclusivamente en mejorar la salud cotidiana, acaba de anunciar una nueva colaboración quinquenal con Microsoft para ampliar sus capacidades digitales, de datos e inteligencia artificial en toda la empresa, así como para acelerar la implementación de su estrategia global «Win as One».

Este nuevo acuerdo se basa en el uso que actualmente hace Haleon de Microsoft 365 Copilot y profundiza aún más en la adopción generalizada, a nivel de empresa, de herramientas basadas en inteligencia artificial. Esto permite que los equipos automaticen tareas rutinarias, colaboren de forma más eficaz y se centren en trabajos de mayor valor. Cabe destacar que también seguirá reforzando la infraestructura digital y basada en IA de Haleon a través de una mayor adopción de las capacidades de IA agentiva, seguridad e identidad de Microsoft. Todo ello ayudará a la empresa a ampliar el uso de la inteligencia artificial de forma segura y responsable.

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