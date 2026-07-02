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Haleon acelerará su transformación basada en IA con una nueva colaboración de cinco años con Microsoft

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LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Haleon, empresa de salud para el consumidor centrada exclusivamente en mejorar la salud cotidiana, acaba de anunciar una nueva colaboración quinquenal con Microsoft para ampliar sus capacidades digitales, de datos e inteligencia artificial en toda la empresa, así como para acelerar la implementación de su estrategia global «Win as One».

Este nuevo acuerdo se basa en el uso que actualmente hace Haleon de Microsoft 365 Copilot y profundiza aún más en la adopción generalizada, a nivel de empresa, de herramientas basadas en inteligencia artificial. Esto permite que los equipos automaticen tareas rutinarias, colaboren de forma más eficaz y se centren en trabajos de mayor valor. Cabe destacar que también seguirá reforzando la infraestructura digital y basada en IA de Haleon a través de una mayor adopción de las capacidades de IA agentiva, seguridad e identidad de Microsoft. Todo ello ayudará a la empresa a ampliar el uso de la inteligencia artificial de forma segura y responsable.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Contactos para los medios: Haleon: Gemma Thomas: gemma.x.thomas@haleon.com

Microsoft: Póngase en contacto con el equipo de Assembly a través de MSFTUK@assemblyinc.com para obtener más información o solicitar una entrevista.

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Haleon

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