SLB获得Kuwait Oil Company”艾哈迈迪创新谷“计划为期七年的合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 跨国能源技术公司SLB（NYSE：SLB）已根据“艾哈迈迪创新谷”（AIV）计划，与Kuwait Oil Company（KOC）签订了一份为期七年的合同。该协议将支持与科威特长期能源目标相一致的应用研究、技术部署和数字创新项目。

根据协议，SLB将与KOC合作，针对一系列运营和战略重点领域评估、测试并部署先进技术，包括人工智能（AI）、工业物联网（IIoT）应用、生产优化、油藏技术、水管理以及能源转型举措。

”艾哈迈迪创新谷“是KOC的旗舰创新计划，旨在汇聚产业界、学术界和技术供应商，共同应对上游的战略性技术挑战。

Kuwait Oil Company首席执行官Ahmad Jaber Al-Eidan表示，”‘艾哈迈迪创新谷’计划是推动科威特能源行业技术领先地位发展的重要一步。通过与领先的技术合作伙伴开展合作，我们正在加快技术部署，增强本地能力，并扩大知识转移，以支持科威特的能源产业。”

SLB首席执行官Olivier Le Peuch表示，“能源行业并不缺乏技术。真正的挑战在于如何大规模部署这些技术，并将创新转化为运营成效。‘艾哈迈迪创新谷’计划汇聚了技术提供商、研究人员和运营团队，旨在加速新解决方案在KOC各运营环节中的评估、部署和规模化应用。我们很自豪能贡献我们的技术、行业专业知识和全球经验，同时帮助增强当地能力，并支持新一代科威特人才的发展。”

通过AIV计划，SLB将支持涵盖多个业务线和技术领域的应用研究与技术管理。该计划为KOC提供了评估、试点和部署新技术的灵活方式。

根据该协议，SLB计划在科威特建立一座专门的“艾哈迈迪创新谷”设施，预计将于2026年动工，并于2028年投入运营。

此次成功签约得益于SLB与KOC超过85年的紧密合作，同时也标志着双方源远流长的合作关系迈入了全新的重要里程碑。

要点：

Kuwait Oil Company（KOC）在“艾哈迈迪创新谷”（AIV）计划框架下，与SLB签订了一份为期七年的合同。

根据AIV计划，SLB将支持近100个项目的应用研究和技术项目，涵盖人工智能、工业物联网（IIoT）应用、生产优化、油藏技术、水资源管理以及能源转型等领域。

根据该协议，SLB计划在科威特建立一座专门的“艾哈迈迪创新谷”设施，预计将于2026年动工，并于2028年投入运营。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

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