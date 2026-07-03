Teledyne FLIR Defense samarbeider med STORM for å utvide Black Recon-oppdrag på tvers av flere kjøretøyplattformer

OSLO, Norge--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, en del av Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), og STORM har annonsert et partnerskap som vil bringe Teledyne FLIRs Black Recon™ kjøretøyrekognoseringssystem til RADS™, Rapid Adapt and Deploy System. Som RADS Application Partner får Teledyne FLIR en standardisert rute for å bruke Black Recon på tvers av mange flere kjøretøytyper, samtidig som de blir med i STORMs voksende økosystem av sertifiserte teknologipartnere. Partnerskapet ble signert på Eurosatory 2026 i Paris.

Black Recon lar mannskaper autonomt sende opp, operere og berge opptil tre små rekognoseringsdroner fra faste steder eller fra innsiden av et kjøretøy, noe som gir vedvarende situasjonsforståelse foran fremrykkende styrker og utenfor synslinje. Hver drone har både elektrooptiske og termiske kameraer og styres fra sikkerheten i kabinen, noe som utvider mannskapets rekkevidde langt utover selve kjøretøyet.

RADS gir denne kapasiteten en ny dimensjon. Den åpne, modulære arkitekturen standardiserer hvordan teknologi integreres i kjøretøyer, slik at Black Recon kan monteres, oppgraderes eller flyttes mellom kjøretøyer på få minutter i stedet for gjennom en skreddersydd konstruksjon. Fordi RADS spenner over plattformer fra standard pickuper til RADS-tilhengeren og lettere plattformer som ATV-er, UGV-er, snøscootere og båter, kan den samme rekognoseringskapasiteten tilpasses og integreres i hvilken som helst plattform en operatør bruker, og tilpasses etter hvert som oppdragene endres. Den kan til og med tas helt av kjøretøyet og betjenes som et frittstående, personlig rekognoseringssystem, som kan distribueres der det trengs av én enkelt operatør på få minutter.

For Teledyne FLIR Defense åpner partnerskapet også en kommersiell kanal til RADS-utstyrte flåter og STORMs voksende distributørnettverk. Etter hvert som utviklingen skrider frem, vil partnerne også utforske andre Teledyne FLIR-produkter og -systemer som egner seg for RADS.

«Kundene våre opererer i miljøer der oppdragskravene endrer seg raskt, og de må legge til og oppdatere kapasiteter uten å ta kjøretøyer ut av drift», sa Harald Sørensen, Vice President of Norway Operations i Teledyne FLIR Defense. «RADS gir oss en standardisert måte å legge til Black Recon på plattformene kundene våre allerede har, og gjøre det i stor skala. Vi ser RADS som et naturlig grunnlag for å bringe mer av droneporteføljen vår ut til kjøretøyflåter over tid.»

«Det er en skikkelig tillitserklæring at et selskap med Teledyne FLIR Defenses anseelse bygger på RADS», sa Andreas Rist, grunnlegger av STORM. «Black Recon er en genuint spennende teknologi, og at en global leder innen sensorer og ubemannede systemer velger plattformen vår, betyr mye for oss. Vi er stolte av å ha dem som partner.»

«Med RADS har du en hel flåte der hvert kjøretøy kan utføre enhver oppgave og bli omdisponert etter hvert som behovene endrer seg, og en funksjon som Black Recon kan legges til, flyttes mellom kjøretøyer eller tas i bruk på egenhånd på få minutter. Det er akkurat det dette partnerskapet er bygget for å levere», la Rist til.

Om Teledyne FLIR Defense

Teledyne FLIR Defense har levert avansert, misjonskritisk teknologi og systemer i over 45 år. Produktene våre er i frontlinjen for verdens mest presserende militære, sikkerhetsmessige og offentlige sikkerhetsutfordringer. Som en global leder innen termisk bildebehandling utvikler og bygger vi sofistikerte overvåkingssensorer til bruk i luften, på land og til sjøs. Vi utvikler de mest robuste og pålitelige ubemannede luft- og bakkeplattformene, samt intelligente sensorer som brukes til å oppdage kjemikalier, biologiske stoffer, stråling og eksplosiver. Hos Teledyne FLIR Defense samler vi denne ekspertisen og leverer løsninger som muliggjør kritiske beslutninger og holder verden vår trygg – fra enhver trussel, hvor som helst. Besøk oss for å lære mer online eller følg @flir_defense.

Om STORM og RADS

STORM Adapt Group AS er et norsk selskap som utvikler RADS, Rapid Adapt and Deploy System: en åpen, modulær, flerbruks kjøretøyintegrasjonsarkitektur for sivil og forsvarsmessig bruk. RADS tilbyr en rask, kostnadseffektiv og standardisert måte å integrere teknologi og utstyr i kjøretøyer på, bygget rundt det patenterte DockLock-monteringssystemet og den eksterne ArxLock-festeskinnen. Systemet gjør at en plattform kan omkonfigureres til skiftende roller og gir operatører en ny måte å distribuere kapasitet og administrere flåtelogistikk på tvers av et kjøretøys livssyklus på. Gjennom et nettverk med sertifiserte applikasjonspartnere og et godkjent produksjonsnettverk lar RADS tredjepartsteknologi integreres én gang og tas i bruk på tvers av kjøretøyflåter i stor skala. STORM opererer gjennom STORM Adapt AS (sivilt) og STORM Vanguard AS (forsvar). Les mer på stormadapt.com.

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