Ampowr et le ministère indonésien des Villages signent un protocole d’entente visant à électrifier les collectivités dépourvues d’un approvisionnement électrique fiable

JAKARTA, Indonésie--(BUSINESS WIRE)--Ampowr a signé un protocole d’entente avec le ministère indonésien des Villages et du Développement des régions défavorisées (Kemendes PDT) afin d’apporter une électricité fiable et propre aux villages peu ou pas alimentés en électricité. L’entente a été signée à Jakarta par le secrétaire général Taufik Madjid et la filiale indonésienne d’Ampowr, PT Ampowr IES Indonesia, s’appuyant sur la présence commerciale existante de l’entreprise dans la ville.

Selon le ministère, l’Indonésie compte 75 266 villages. Des milliers d’entre eux ne sont toujours pas alimentés en électricité, et bon nombre de ceux qui le sont ne reçoivent de l’électricité qu’une partie de la journée, parfois à peine huit heures.

Le protocole d’entente démontre la faisabilité de l’énergie solaire photovoltaïque (PV), du stockage d’énergie par batterie (BESS) et d’un logiciel de gestion de l’énergie grâce à un projet pilote mené dans quatre villages. Il jette les bases d’une expansion pouvant atteindre 300 villages et définit une feuille de route à long terme visant à électrifier tous les villages non électrifiés d’Indonésie. Le projet se déroule en plusieurs étapes : validation du modèle dans quatre villages, expansion à 300 villages, puis extension à l’échelle nationale.

Cosmos, le logiciel de gestion de l’énergie (EMS) d’Ampowr, coordonne l’énergie solaire, le stockage et l’alimentation de secours afin qu’un village bénéficie d’une alimentation électrique stable tout au long de la journée. Ampowr intègre le matériel, exploite le logiciel et assure la maintenance des actifs dans le cadre d’un seul contrat, selon le même modèle intégré de bout en bout que celui qu’elle utilise aux Pays-Bas.

« L’accès à l’électricité est le fondement de tout ce dont un village a besoin pour se développer : une clinique capable de conserver ses fournitures médicales au frais, une école qui reste ouverte après le coucher du soleil, un agriculteur capable de protéger sa récolte », a déclaré Eric van Honk, co-PDG d’Ampowr. « Nous commencerons par quatre villages, avec une feuille de route claire pour en atteindre 300 et plus. Cela offre aux collectivités, au gouvernement et aux investisseurs à long terme un modèle auquel ils peuvent faire confiance et qu’ils peuvent reproduire. »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable 7, 4, 3 et 2 des Nations Unies. Il prévoit notamment le renforcement des capacités afin que les collectivités puissent gérer leurs propres systèmes et développer des entreprises énergétiques locales durables. Sa Majesté Marc Gerritsen, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Indonésie, au Timor-Leste et auprès de l’ANASE, a assisté à la cérémonie de signature.

Ampowr et le Kemendes PDT passeront ensuite à l’étape de l’étude de faisabilité avant que la mise en œuvre ne commence dans les villages pilotes.

À propos d’Ampowr. Ampowr est une entreprise néerlandaise spécialisée dans le stockage d’énergie par batterie (BESS) de bout en bout, dont le siège social est situé à Utrecht. Elle intègre, exploite et gère des systèmes BESS dans le cadre d’un contrat unique, combinant l’intégration matérielle, son logiciel propriétaire de gestion de l’énergie Cosmos, l’accès aux services de réseau et la maintenance à long terme, avec des bureaux assurant le soutien aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Chine et en Indonésie.

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