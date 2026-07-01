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Microsoft获得Sisvel Wi-Fi多模式专利池许可

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 微软（Microsoft）已成为Sisvel Wi-Fi多模式专利池的被许可方。这家美国计算机和软件巨头是继多家大型企业之后，最新一家获得该项目所提供的标准必要专利许可的公司。至此，微软与华硕（ASUS）、慧与科技公司（Hewlett Packard Enterprise）和索尼集团公司（Sony Group Corporation）一起成为该专利池的被许可方，而同属被许可方之列的华为（Huawei）、松下（Panasonic）、飞利浦（Philips）和中兴通讯（ZTE）以及荷兰皇家电信（KPN）、三菱电机（Mitsubishi Electric）、法国电信（Orange）、Aegis 11（Sisvel的关联公司）、SK Telecom和Wilus还同属该专利池的许可方。

Sisvel Wi-Fi多模专利池同时涵盖Wi-Fi 6和Wi-Fi 7标准，为未来数年获取必要的Wi-Fi专利许可提供了高效途径。该专利池于2026年1月正式发布，是Sisvel Wi-Fi 6专利池的延续。在Wi-Fi 6许可项目实施的三年间，Sisvel已与包括Acer、Netgear、Cisco和HP在内的40家企业签署了协议。

Sisvel许可与法律及商务事务总监Alex Debski表示，“我们很高兴欢迎微软成为Sisvel Wi-Fi多模专利池的被许可方。尽管谈判过程有时颇具挑战，但始终保持着友好且富有建设性。我们感谢Microsoft团队采取的积极态度。”

Sisvel首席知识产权官Heath Hoglund表示，“Microsoft以友好方式加入，进一步明确印证了Wi-Fi多模式专利池所提供的方案和费率的价值。我向所有参与人员展现的专业素养和技能表示祝贺。该项目目前正积聚起强劲势头，我期待在不久的将来迎来更多被许可方。”

关于 Sisvel

Sisvel坚信，协作、创新和效率对于弥合专利所有者与希望获取其技术的各方之间的需求至关重要。在复杂且不断演变的市场环境中，我们的指导原则是通过制定和实施灵活、易于获取的商业化解决方案，营造一个公平的竞争环境。

Sisvel | We Power Innovation

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