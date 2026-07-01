SLB erhält Siebenjahresvertrag im Rahmen der Ahmadi Innovation Valley-Initiative der Kuwait Oil Company

HOUSTON, Texas, USA--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat von der Kuwait Oil Company (KOC) einen Siebenjahresvertrag im Rahmen der Ahmadi Innovation Valley (AIV)-Initiative erhalten. Die Vereinbarung wird angewandte Forschung, den Einsatz von Technologien sowie Programme zur digitalen Innovation fördern, die auf die langfristigen Energieziele Kuwaits abgestimmt sind.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden SLB und KOC wegweisende Technologien für verschiedene betriebliche und strategische Prioritäten bewerten, testen und einsetzen, darunter künstliche Intelligenz (KI), IIoT-Anwendungen (Industrial Internet of Things), Produktionsoptimierung, Lagerstättentechnologien, Wassermanagement und Initiativen für die Energiewende.

Ahmadi Innovation Valley ist die führende Innovationsinitiative von KOC. Sie bringt Industrie, Wissenschaft und Technologieanbieter zusammen, um strategische technische Herausforderungen im Upstream-Sektor anzugehen.

„Ahmadi Innovation Valley ist ein wichtiger Schritt, um die technologische Führungsrolle im Energiesektor Kuwaits weiter zu festigen“, betont Ahmad Jaber Al-Eidan, Chief Executive Officer, Kuwait Oil Company. „Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern beschleunigen wir den Einsatz von Technologien, stärken lokale Fähigkeiten und erweitern den Wissenstransfer zur Unterstützung des kuwaitischen Energiesektors.“

„Der Energieindustrie mangelt es nicht an Technologie. Die Herausforderung besteht darin, sie in großem Maßstab einzusetzen und Innovationen in konkreten betrieblichen Nutzen zu übersetzen“, erklärt Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer, SLB. „Ahmadi Innovation Valley bringt Technologieanbieter, Forscher und operative Teams zusammen, um die Bewertung, den Einsatz und die Skalierung neuer Lösungen im gesamten Geschäftsbetrieb von KOC zu beschleunigen. Wir sind stolz darauf, unsere Technologie, Fachkompetenz und globale Erfahrung einzubringen und zugleich dazu beizutragen, lokale Fähigkeiten zu stärken und die nächste Generation kuwaitischer Talente zu zu unterstützen.“

Über die AIV-Initiative wird SLB angewandte Forschung und Technologiemanagement in mehreren Geschäftsbereichen und Technologiefeldern vorantreiben. Die Initiative bietet KOC einen flexiblen Ansatz, um neue Technologien zu bewerten, zu pilotieren und einzusetzen.

Im Rahmen der Vereinbarung plant SLB die Einrichtung eines eigenen Standorts in Kuwait für das Ahmadi Innovation Valley. Der Baubeginn wird für 2026 erwartet, die Eröffnung ist für 2028 geplant.

Der Auftrag baut auf der mehr als 85-jährigen Zusammenarbeit zwischen SLB und KOC auf und ist ein bedeutender Meilenstein in der langjährigen Beziehung der Unternehmen.

Wichtigste Punkte:

Die Kuwait Oil Company (KOC) hat mit SLB einen Siebenjahresvertrag im Rahmen der Ahmadi Innovation Valley (AIV)-Initiative unterzeichnet.

Über die AIV-Initiative wird SLB Programme für angewandte Forschung und Technologie in nahezu hundert Projekten unterstützen, die künstliche Intelligenz, IIoT-Anwendungen, Produktionsoptimierung, Lagerstättentechnologien, Wassermanagement und Initiativen für die Energiewende umfassen.

Darüber hinaus plant SLB die Einrichtung eines eigenen Standorts in Kuwait für das Ahmadi Innovation Valley. Der Baubeginn wird für 2026 erwartet, die Eröffnung ist für 2028 geplant.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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