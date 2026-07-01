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SLB krijgt zevenjarig contract gegund in het kader van het Ahmadi Innovation Valley-initiatief van Kuwait Oil Company

Overeenkomst maakt SLB de eerste contractpartner binnen het toonaangevende innovatie-initiatief van KOC

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft van Kuwait Oil Company (KOC) een zevenjarig contract gekregen in het kader van het Ahmadi Innovation Valley (AIV)-initiatief. De overeenkomst ondersteunt programma's voor toegepast onderzoek, implementatie van technologie en digitale innovatie die aansluiten bij de langetermijndoelstellingen van Koeweit op energiegebied.

Op grond van de overeenkomst zal SLB samenwerken met KOC om geavanceerde technologieën te evalueren, te testen en toe te passen. Dit heeft betrekking op uiteenlopende operationele en strategische prioriteiten, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), toepassingen voor het industriële internet der dingen (IIoT), productieoptimalisatie, reservoirtechnologieën, waterbeheer en initiatieven voor de energietransitie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Global Communications
Moira Duff – Director External Communications
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Beleggers
James R. McDonald – SVP Investor Relations & Industry Affairs
Joy V. Domingo – Director Investor Relations
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP Global Communications
Moira Duff – Director External Communications
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Beleggers
James R. McDonald – SVP Investor Relations & Industry Affairs
Joy V. Domingo – Director Investor Relations
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

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