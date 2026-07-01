SLB krijgt zevenjarig contract gegund in het kader van het Ahmadi Innovation Valley-initiatief van Kuwait Oil Company

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft van Kuwait Oil Company (KOC) een zevenjarig contract gekregen in het kader van het Ahmadi Innovation Valley (AIV)-initiatief. De overeenkomst ondersteunt programma's voor toegepast onderzoek, implementatie van technologie en digitale innovatie die aansluiten bij de langetermijndoelstellingen van Koeweit op energiegebied.

Op grond van de overeenkomst zal SLB samenwerken met KOC om geavanceerde technologieën te evalueren, te testen en toe te passen. Dit heeft betrekking op uiteenlopende operationele en strategische prioriteiten, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), toepassingen voor het industriële internet der dingen (IIoT), productieoptimalisatie, reservoirtechnologieën, waterbeheer en initiatieven voor de energietransitie.

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