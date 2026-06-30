STOKR verkrijgt CASP- en PI-vergunningen in Luxemburg vóór de MiCAR-deadline

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--STOKR, het in Luxemburg gevestigde digitale effectenplatform, heeft een vergunning ontvangen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op grond van de EU-verordening inzake markten voor crypto-activa (MiCAR) en de wet van 10 november 2009 betreffende betalingsdiensten. Het bedrijf heeft daarmee zijn vergunningen als aanbieder van crypto-activadiensten (CASP) en als betalingsinstelling (PI) verkregen, iets meer dan een week vóór de uiterste datum voor de inwerkingtreding van MiCAR op 1 juli 2026.

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