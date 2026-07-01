Corpay Cross-Border nominata il partner FX ufficiale globale di Fever

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha reso noto che la sua attività Cross-Border ha stretto un accordo con Fever, una piattaforma leader globale nella scoperta e vendita di biglietti di spettacoli dal vivo specializzata in esperienze immersive, concerti a lume di candela ed eventi pop interattivi. Grazie all'accordo, Corpay diventa il partner ufficiale ed esclusivo globale di Fever per il cambio valute (FX).

Grazie alla collaborazione, le operazioni globali di Fever in Nordamerica, Messico, Regno Unito, regione EMEA e regione APAC potranno utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a gestire l'esposizione del cambio valute emergente dalle attività commerciali giornaliere.

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