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Corpay Cross-Border nominata il partner FX ufficiale globale di Fever

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio di cambio e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha reso noto che la sua attività Cross-Border ha stretto un accordo con Fever, una piattaforma leader globale nella scoperta e vendita di biglietti di spettacoli dal vivo specializzata in esperienze immersive, concerti a lume di candela ed eventi pop interattivi. Grazie all'accordo, Corpay diventa il partner ufficiale ed esclusivo globale di Fever per il cambio valute (FX).

Grazie alla collaborazione, le operazioni globali di Fever in Nordamerica, Messico, Regno Unito, regione EMEA e regione APAC potranno utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a gestire l'esposizione del cambio valute emergente dalle attività commerciali giornaliere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Corpay - Referente:
Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever - Referente:
Francis Chevalier
Direttore, Collaborazioni
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay - Referente:
Brad Loder
Direttore del marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever - Referente:
Francis Chevalier
Direttore, Collaborazioni
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

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