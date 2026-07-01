Corpay Cross-Border uitgeroepen tot Official Global FX Partner van Fever

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider in bedrijfsbetalingen, maakte vandaag bekend dat zijn Cross-Border-activiteit een akkoord heeft gesloten met Fever, een toonaangevend internationaal platform voor het ontdekken en boeken van tickets voor live entertainment dat gespecialiseerd is in onderdompelende ervaringen, concerten bij kaarlicht en interactieve pop-up evenementen. In het kader van dit akkoord wordt Corpay exclusieve en Official Global Foreign Exchange (FX) Partner van Fever.

Dankzij dit partnerschap zullen de wereldwijde activiteiten van Fever in Noord-Amerika, Mexico, de UK, EMEA en APAC de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border benutten om te helpen blootstelling aan vreemde valuta te beheren die bij dagelijkse bedrijfsactiviteiten opduikt.

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