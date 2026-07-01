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Corpay Cross-Border uitgeroepen tot Official Global FX Partner van Fever

Hiermee wordt toegang verschaft tot oplossingen voor valutarisicobeheer en grensoverschrijdende betalingen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) een wereldleider in bedrijfsbetalingen, maakte vandaag bekend dat zijn Cross-Border-activiteit een akkoord heeft gesloten met Fever, een toonaangevend internationaal platform voor het ontdekken en boeken van tickets voor live entertainment dat gespecialiseerd is in onderdompelende ervaringen, concerten bij kaarlicht en interactieve pop-up evenementen. In het kader van dit akkoord wordt Corpay exclusieve en Official Global Foreign Exchange (FX) Partner van Fever.

Dankzij dit partnerschap zullen de wereldwijde activiteiten van Fever in Noord-Amerika, Mexico, de UK, EMEA en APAC de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border benutten om te helpen blootstelling aan vreemde valuta te beheren die bij dagelijkse bedrijfsactiviteiten opduikt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contact Fever:
Francis Chevalier
Directeur partnerschappen
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
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EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contact Fever:
Francis Chevalier
Directeur partnerschappen
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

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