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Andersen Global voegt diepgang toe aan zijn capaciteiten op gebied van belastingen en globale mobiliteit in Duitsland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid via een samenwerkingsovereenkomst met Lohr and Company (L+C), een belastingadviesplatform onder leiding van experts dat praktische, reactieve oplossingen biedt in naleving van de belastingwetgeving, grensoverschrijdende belasting, globale mobiliteit en verrekeningsprijzen.

De hoofdzetel van L+C is gevestigd in Duitsland, met een aanwezigheid in Oostenrijk. Het bedrijf geeft advies aan grote multinationals en bedrijven in privéhanden, family offices, stichtingen en vermogende particulieren. Het bedrijf werd in 2001 ogericht en heeft zich gespecialiseerd in domeinen zoals globale mobiliteit, M&A, internationaal belastingrecht, landenrapportage en verrekeningsprijzen, inclusief Pillar 2-rapportage. Verder steunt L+C klanten bij trusts en stichtingen, naleving van de belastingwetgeving, loonadministratie en financiële boekhouding en financiële adviesdiensten aan particulieren.

“Met Andersen Global samenwerken vormt een belangrijke stap in het uitbreiden van onze internationale capaciteiten en het verstevigen van de waarde die we bieden aan klanten die zich een weg moeten banen in steeds complexer wordende grensoverschrijdende zaken,” verklaart Jörg-Andreas Lohr, managing partner van L+C. “Ons bedrijf is gebouwd op het leveren van praktische, kwaliteitsvolle oplossingen met een gepersonaliseerde aanpak. Via deze samenwerking zijn we beter gepositioneerd om klanten te steunen met vlotte, globale middelen terwijl we de klantgerichte service behouden die onze praktijk typeert.”

Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “L+C bevordert de capaciteiten van onze organisatie met zijn sterke senior bestuurders en grondige technische expertise. Hun ervaring in het adviseren van bedrijven in privéhanden op gebied van complexe internationale aangelegenheden vormt een verdere versterking van ons globale platform en voegt diepgang toe aan ons vermogen om klanten te steunen wanneer zij de mobiliteitsmogelijkheden van hun personeel aftasten en met grensoverschrijdende regelgevingen mee moeten evolueren.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn ledenfirma's en samenwerkende firma's.

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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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