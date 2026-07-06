Ampowr e il Ministero indonesiano dei villaggi siglano un accordo per portare l'elettricità alle comunità non dotate di forniture energetiche stabili
Ampowr e il Ministero indonesiano dei villaggi siglano un accordo per portare l'elettricità alle comunità non dotate di forniture energetiche stabili
Un progetto pilota che interessa quattro villaggi prepara gradualmente la strada per coinvolgere fino a 300 comunità, con il trasferimento della tecnologia solare, di stoccaggio e gestione energetica targata Ampowr a supporto dell'istruzione, della sanità, della produzione alimentare e dell'imprenditorialità rurale.
GIACARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--Ampowr ha siglato un memorandum d'intesa con il Ministero indonesiano dei villaggi e dello sviluppo delle regioni meno favorite (Kemendes PDT) per dotare di elettricità verde e affidabile i villaggi con forniture energetiche ridotte o inesistenti. L'accordo, firmato a Giacarta dal Segretario generale Taufik Madjid e da PT Ampowr IES Indonesia, il ramo indonesiano di Ampowr, mette a frutto l'attuale presenza commerciale dell'azienda nella città asiatica.
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