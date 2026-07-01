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Corpay Cross-Border被指定为Fever官方全球外汇合作伙伴

提供货币风险管理和跨境支付解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，其Cross-Border业务部门已与Fever达成协议，后者是全球领先的现场娱乐发现和票务平台，专注于沉浸式体验、烛光音乐会和互动快闪活动。根据协议，Corpay将成为Fever的独家官方全球外汇(FX)合作伙伴。

通过此次合作，Fever在北美、墨西哥、英国、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的全球业务将能够利用Corpay Cross-Border的创新解决方案，帮助管理日常业务活动产生的外汇风险。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“Fever代表了全球现场娱乐和活动票务技术的未来，我们很荣幸被指定为他们的独家官方外汇合作伙伴。此次合作巩固了我们在现场娱乐行业作为企业支付和货币风险管理解决方案领先提供商的地位，同时也将我们的全球合作伙伴计划扩展到了活动票务领域。我们期待在Fever继续拓展全球业务的过程中为其提供支持。”

Fever首席财务官Raúl Lara表示：“我们的业务遍及50多个国家，有效的外汇管理对于支持Fever的持续增长至关重要。随着我们在全球持续扩张并为数百万用户带来世界各地的难忘现场体验，Corpay拥有我们优化外汇业务所需的专业知识和规模。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com

关于Fever

Fever是全球领先的文化与现场娱乐发现技术平台，去年已帮助超过1亿人在40多个国家探索最佳体验。Fever的使命是让现实生活中接触文化和娱乐的机会大众化，它激励用户享受独特的体验和活动——从沉浸式展览和体育赛事到互动戏剧表演、音乐会和节庆活动——同时通过数据和技术赋能其合作伙伴，在全球范围内开发和扩展新体验。

*本文件中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的Cross-Border业务部门（网址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表请参见此处：https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay联系人：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever联系人：
Francis Chevalier
合作关系总监
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay联系人：
Brad Loder
首席营销官
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever联系人：
Francis Chevalier
合作关系总监
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

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