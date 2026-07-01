SLB獲頒科威特石油公司「阿赫邁迪創新谷計畫」七年期合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 跨國能源技術公司SLB（紐約證券交易所股票代碼：SLB）獲頒科威特石油公司 (KOC) 「阿赫邁迪創新谷」(AIV) 計畫項下七年期合約。此協議將支援應用研究、技術導入及數位創新專案，以契合科威特的長期能源目標。

根據該協議，SLB將與KOC合作，針對一系列營運與戰略優先事項進行先進技術的評估、測試與導入，其中包括人工智慧 (AI)、工業物聯網 (IIoT) 應用、生產最佳化、油藏技術、水資源管理以及能源轉型計畫。

「阿赫邁迪創新谷」是KOC的旗艦創新計畫，旨在匯聚產業界、學術界與技術供應商的力量，共同應對戰略性的上游技術挑戰。

KOC執行長Ahmad Jaber Al-Eidan表示：「『阿赫邁迪創新谷』代表了提升整個科威特能源產業技術領先地位的重要一步。透過與頂尖技術夥伴的通力合作，我們正在加速技術導入、強化本地能力並擴展知識轉移，以全力支援科威特的能源產業發展。」

SLB執行長Olivier Le Peuch表示：「能源產業並不缺乏技術，真正的挑戰在於如何進行規模化導入，並將創新轉化為實質的營運效益。『阿赫邁迪創新谷』匯聚了技術供應商、研究人員與維運團隊，旨在加速全新解決方案在KOC整體營運中的評估、導入與規模化應用。我們非常自豪能貢獻我們的技術、領域專業知識與全球經驗，同時協助強化本地能力，為培育科威特新一代的人才提供鼎力支持。」

透過AIV計畫，SLB將支援跨多個業務線與技術領域的應用研究與技術管理。此計畫為KOC提供了一種靈活的方法，用以進行新技術的評估、試點與導入。

作為協議的一部分，SLB計劃在科威特建立一座「阿赫邁迪創新谷」專屬設施，預計將於2026年動工，並計劃於2028年正式啟用。

此次獲頒合約奠定於SLB與KOC超過85年的合作基礎之上，為兩家公司的長遠合作關係樹立了新的重要里程碑。

關鍵要點：

科威特石油公司(KOC)授予SLB「阿赫邁迪創新谷」(AIV)計畫項下七年期合約。

透過AIV計畫，SLB將支援涵蓋人工智慧、工業物聯網 (IIoT) 應用、生產最佳化、油藏技術、水資源管理以及能源轉型計畫等，包括近100個專案的應用研究與技術方案。

作為該協議的一部分，SLB計劃在科威特建立一座「阿赫邁迪創新谷」專屬設施，預計將於2026年動工，並計劃於2028年正式啟用。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

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