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SLB獲頒科威特石油公司「阿赫邁迪創新谷計畫」七年期合約

協議使SLB成為科威特石油公司旗艦創新計畫首家簽約合作夥伴

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 跨國能源技術公司SLB（紐約證券交易所股票代碼：SLB）獲頒科威特石油公司 (KOC) 「阿赫邁迪創新谷」(AIV) 計畫項下七年期合約。此協議將支援應用研究、技術導入及數位創新專案，以契合科威特的長期能源目標。

根據該協議，SLB將與KOC合作，針對一系列營運與戰略優先事項進行先進技術的評估、測試與導入，其中包括人工智慧 (AI)、工業物聯網 (IIoT) 應用、生產最佳化、油藏技術、水資源管理以及能源轉型計畫。

「阿赫邁迪創新谷」是KOC的旗艦創新計畫，旨在匯聚產業界、學術界與技術供應商的力量，共同應對戰略性的上游技術挑戰。

KOC執行長Ahmad Jaber Al-Eidan表示：「『阿赫邁迪創新谷』代表了提升整個科威特能源產業技術領先地位的重要一步。透過與頂尖技術夥伴的通力合作，我們正在加速技術導入、強化本地能力並擴展知識轉移，以全力支援科威特的能源產業發展。」

SLB執行長Olivier Le Peuch表示：「能源產業並不缺乏技術，真正的挑戰在於如何進行規模化導入，並將創新轉化為實質的營運效益。『阿赫邁迪創新谷』匯聚了技術供應商、研究人員與維運團隊，旨在加速全新解決方案在KOC整體營運中的評估、導入與規模化應用。我們非常自豪能貢獻我們的技術、領域專業知識與全球經驗，同時協助強化本地能力，為培育科威特新一代的人才提供鼎力支持。」

透過AIV計畫，SLB將支援跨多個業務線與技術領域的應用研究與技術管理。此計畫為KOC提供了一種靈活的方法，用以進行新技術的評估、試點與導入。

作為協議的一部分，SLB計劃在科威特建立一座「阿赫邁迪創新谷」專屬設施，預計將於2026年動工，並計劃於2028年正式啟用。

此次獲頒合約奠定於SLB與KOC超過85年的合作基礎之上，為兩家公司的長遠合作關係樹立了新的重要里程碑。

關鍵要點：

  • 科威特石油公司(KOC)授予SLB「阿赫邁迪創新谷」(AIV)計畫項下七年期合約。
  • 透過AIV計畫，SLB將支援涵蓋人工智慧、工業物聯網 (IIoT) 應用、生產最佳化、油藏技術、水資源管理以及能源轉型計畫等，包括近100個專案的應用研究與技術方案。
  • 作為該協議的一部分，SLB計劃在科威特建立一座「阿赫邁迪創新谷」專屬設施，預計將於2026年動工，並計劃於2028年正式啟用。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，即有關未來而非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預測」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如關於部署SLB的新技術和夥伴關係或預期收益的預測或預期；關於永續性和環境事項的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；以及作業程序和科技的改進。這些陳述存在風險和不確定性，包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現SLB策略、措施或合作夥伴關係的預期效益；針對環境問題的立法和監管措施，包括應對全球氣候變遷影響的措施；監管核准和許可的時間或收到相關核准和許可；以及SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實（或任何此類事態變化導致影響），或者事實證明SLB的基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至本新聞稿發佈時的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，SLB不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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