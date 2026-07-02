-

Haleon accelera la trasformazione basata sull'AI grazie a una nuova collaborazione quinquennale con Microsoft

original

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, lo specialista della salute dei consumatori focalizzata esclusivamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia una nuova collaborazione quinquennale con Microsoft per ampliare le capacità digitali, di dati e AI in tutta l'azienda e velocizzare l'implementazione della sua strategia globale Win as One.

Il nuovo accordo conferma l'utilizzo già in essere di Microsoft 365 Copilot da parte di Haleon, con l'ulteriore supporto dell'adozione su larga scala di tool AI in tutta l'azienda che aiuteranno i team ad automatizzare le attività di routine, a collaborare in modo più efficace e a focalizzarsi su attività a valore aggiunto più elevato. È importante sottolineare che l'iniziativa rafforzerà ulteriormente l'infrastruttura AI digitale di Haleon grazie alla più diffusa adozione delle funzionalità dell'AI agentiva, della sicurezza e della gestione delle identità di Microsoft, che permetteranno all'azienda di scalare l'AI in modo sicuro e responsabile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media: Haleon: Gemma Thomas: gemma.x.thomas@haleon.com

Microsoft: contattare il team Assembly all'indirizzo MSFTUK@assemblyinc.com per ulteriori informazioni o per richiedere un'intervista.

Industry:

Haleon

NYSE:HLN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatti con i media: Haleon: Gemma Thomas: gemma.x.thomas@haleon.com

Microsoft: contattare il team Assembly all'indirizzo MSFTUK@assemblyinc.com per ulteriori informazioni o per richiedere un'intervista.

More News From Haleon

Riassunto: Haleon investe in India per migliorare la salute quotidiana delle comunità rurali

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, azienda di beni di consumo incentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia i piani di ampliamento della sua attività commerciale in India, uno dei mercati in più rapida crescita, fondamentale per consentire ad Haleon di realizzare la sua strategia e le sue ambizioni per raggiungere un altro miliardo di consumatori entro il 2030. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che...

Riassunto: Haleon rafforza l'impegno verso la Cina mentre i consumatori si concentrano su una migliore salute quotidiana

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Haleon, un'azienda di consumo concentrata unicamente sul miglioramento della salute quotidiana, sta investendo 65 milioni di sterline in un nuovo impianto di produzione all'avanguardia di prodotti per l'igiene orale a Shanghai. La struttura supporterà l'espansione del suo portafoglio di prodotti per l'igiene orale, che comprende i marchi globali Sensodyne e parodontax, nelle città cinesi di livello 2 e 3 in rapida crescita, dove i redditi in aumento, una maggiore cons...

Riassunto: Haleon sceglie Salesforce Agentforce Life Sciences Cloud per migliorare il coinvolgimento delle farmacie e dei professionisti sanitari suoi clienti grazie all’IA

LONDRA e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Haleon plc (LSE/NYSE:HLN), un’azienda leader mondiale nel settore consumer della salute quotidiana, e Salesforce (NYSE:CRM), numero 1 al mondo nella gestione dei rapporti con i clienti basata sull’IA, oggi ha annunciato che Haleon attuerà la tecnologia Salesforce per promuovere un coinvolgimento più efficace con farmacie e professionisti sanitari in tutto il mondo. Haleon ha prescelto Salesforce Life Sciences Cloud for Customer Engagement, Data Cloud e A...
Back to Newsroom