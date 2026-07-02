Haleon accelera la trasformazione basata sull'AI grazie a una nuova collaborazione quinquennale con Microsoft

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Haleon, lo specialista della salute dei consumatori focalizzata esclusivamente sul miglioramento della salute quotidiana, oggi annuncia una nuova collaborazione quinquennale con Microsoft per ampliare le capacità digitali, di dati e AI in tutta l'azienda e velocizzare l'implementazione della sua strategia globale Win as One.

Il nuovo accordo conferma l'utilizzo già in essere di Microsoft 365 Copilot da parte di Haleon, con l'ulteriore supporto dell'adozione su larga scala di tool AI in tutta l'azienda che aiuteranno i team ad automatizzare le attività di routine, a collaborare in modo più efficace e a focalizzarsi su attività a valore aggiunto più elevato. È importante sottolineare che l'iniziativa rafforzerà ulteriormente l'infrastruttura AI digitale di Haleon grazie alla più diffusa adozione delle funzionalità dell'AI agentiva, della sicurezza e della gestione delle identità di Microsoft, che permetteranno all'azienda di scalare l'AI in modo sicuro e responsabile.

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