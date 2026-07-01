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Andersen Global強化德國稅務與全球人才流動服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與資深專業人士主導的稅務顧問平台Lohr and Company（L+C）簽署合作協議，進一步強化其業務版圖，提供涵蓋稅務遵循、跨境稅務、全球人才流動及移轉訂價等領域兼具實務性與即時回應能力的解決方案。

L+C總部位於德國，並在奧地利設有據點，為大型跨國企業、家族企業、家族辦公室、基金會及高淨值人士提供專業諮詢服務。該公司成立於2001年，專精於全球人才流動、併購、國際稅法、國別報告及移轉訂價（包括第二支柱申報）等領域。此外，L+C亦協助客戶處理信託與基金會事務、稅務遵循、薪資及財務會計，以及私人財富顧問服務。

L+C管理合夥人Jörg-Andreas Lohr表示：「與Andersen Global合作，是擴展我們國際服務能力並提升客戶價值的重要一步，特別是在協助客戶因應日益複雜的跨境事務方面。我們始終秉持以客戶為中心的理念，提供兼具實務性與高品質的客製化解決方案。透過此次合作，我們將能進一步運用無縫接軌的全球資源支援客戶，同時持續提供一貫以客戶需求為核心的專業服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「L+C憑藉其堅強的資深領導團隊與深厚的專業技術實力，進一步提升了我們的服務能力。他們在協助家族企業處理複雜國際事務方面擁有豐富經驗，進一步強化了我們的全球服務平台，也提升了我們協助客戶因應人才流動及不斷演變的跨境監管議題的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律及估值專業人士組成的國際協會，其成員公司均為依法設立、各自獨立經營的法人實體。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年創立，目前透過其成員公司及合作事務所，在全球擁有超過50,000名專業人士，業務據點遍及1,000多個地點。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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CEO: Mark Vorsatz
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