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Microsoft devient un titulaire de licence du pool de brevets Wi-Fi Multimode de Sisvel

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Microsoft est désormais un titulaire de licence du pool Sisvel Wi-Fi Multimode. Le géant américain de l'informatique et du logiciel est le dernier d'une série de grandes entreprises à obtenir une licence pour les brevets essentiels standard proposés dans le cadre du programme. Ce faisant, il rejoint ASUS, Hewlett Packard Enterprise et Sony Group Corporation, ainsi que Huawei, Panasonic, Philips et ZTE qui sont également des concédants de licences du pool aux côtés de KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 (une filiale de Sisvel), SK Telecom et Wilus.

Le pool Sisvel Wi-Fi Multimode couvre à la fois le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 et offre un moyen efficace d'accéder aux droits Wi-Fi essentiels pour les années à venir. Il a été lancé publiquement en janvier 2026 en tant que successeur du pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6. Sur une période de trois ans dans le cadre de ce programme, des accords ont été conclus avec 40 entreprises, dont Acer, Netgear, Cisco et HP.

« C’est un plaisir d’accueillir Microsoft en tant que licencié du pool Sisvel Wi-Fi Multimode », déclare Alex Debski, Director of Licensing et Counsel Legal and Business, Sisvel. « Bien qu’il s’agisse parfois d’une discussion difficile, elle a toujours été amicale et constructive. Nous sommes reconnaissants à l’équipe Microsoft pour l’approche positive qu’elle a adoptée. »

« L’adhésion de Microsoft constitue une nouvelle validation claire de l’offre et du tarif du pool Wi-Fi Multimode », déclare Heath Hoglund, Chief IP Officer, Sisvel. « Je félicite toutes les personnes qui ont pris part à ce processus pour leur professionnalisme et leurs compétences. Le programme crée actuellement une dynamique considérable et je me réjouis à la perspective d’accueillir de nouveaux titulaires de licence dans un avenir proche. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l’importance de la collaboration, de l’ingéniosité et de l’efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Tél. : +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

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