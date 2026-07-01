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Corpay Cross-Border es nombrado socio global de divisas oficial de Fever

Ofrecemos acceso a soluciones de pagos transfronterizos y gestión del riesgo de divisas

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) líder internacional en pagos corporativos, anunció hoy que su unidad de negocios Cross-Border ha suscrito un acuerdo con Fever, una plataforma de descubrimiento y venta de entradas para entretenimiento en vivo líder a nivel global que se especializa en experiencias inmersivas, conciertos a la luz de las velas y eventos sorpresa interactivos. En el marco del acuerdo, Corpay se convierte en el socio global de divisas oficial y exclusivo de Fever.

A través de esta alianza, las operaciones globales de Fever en América del Norte, México, el Reino Unido, la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y la región de Asia-Pacífico (APAC) podrán aprovechar las innovadoras soluciones de Corpay Cross-Border para ayudar a gestionar la exposición al riesgo cambiario que surge de las actividades comerciales diarias.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director de marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Contacto de Fever:
Francis Chevalier
Director de alianzas
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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Contacto de Corpay:
Brad Loder
Director de marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

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Francis Chevalier
Director de alianzas
Fever
+1 (514) 717-7589
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