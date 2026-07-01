Corpay Cross-Border es nombrado socio global de divisas oficial de Fever

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) líder internacional en pagos corporativos, anunció hoy que su unidad de negocios Cross-Border ha suscrito un acuerdo con Fever, una plataforma de descubrimiento y venta de entradas para entretenimiento en vivo líder a nivel global que se especializa en experiencias inmersivas, conciertos a la luz de las velas y eventos sorpresa interactivos. En el marco del acuerdo, Corpay se convierte en el socio global de divisas oficial y exclusivo de Fever.

A través de esta alianza, las operaciones globales de Fever en América del Norte, México, el Reino Unido, la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y la región de Asia-Pacífico (APAC) podrán aprovechar las innovadoras soluciones de Corpay Cross-Border para ayudar a gestionar la exposición al riesgo cambiario que surge de las actividades comerciales diarias.

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