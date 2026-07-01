Caidya宣布与Simbec-Orion达成战略合并，打通早期科学洞察与全球临床执行

北卡罗来纳州罗利市与伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Caidya今日宣布与Simbec-Orion达成战略合并，旨在打破早期科学洞察与全球临床执行之间的壁垒。Caidya与Simbec-Orion的强强联合，打造了一个极具优势的专科临床CRO（合同研究组织）平台，在保持专注、速度与问责的同时，助力各研发项目实现规模化扩展。

此次战略合并汇聚了双方的互补优势，旨在为创新型生物医药企业打造一个更具全方位能力的研发合作伙伴。合并后的机构在欧洲、美洲、亚太及中国地区拥有成熟的业务网络，能够在这些最核心的区域提供深厚的专业知识与卓越的执行能力。

Simbec-Orion拥有早期临床药理学能力，以及在后期复杂的肿瘤学和罕见病试验领域的深厚治疗专长，旨在助力申办方在研发生命周期的早期阶段做出关键决策。两家机构强强联合，不仅强化了其支持复杂跨国项目的能力，更能够提供一条从首次人体（FIH）研究（涵盖健康志愿者和患者）到上市注册申报的、更具连贯性的端到端研发路径。

此次合并将赋予我们更广泛的业务能力、更深厚的专业造诣以及更具连贯性的全流程服务，同时，我们将一如既往地保持专科CRO特有的敏捷响应、高度问责以及紧密协作，而这正是客户对我们的期望。

Simbec-Orion在欧洲拥有深厚的业务根基，并拥有近五十年来支持创新型生物医药企业的丰富经验。凭借协助申办方应对行业内诸多最复杂研发挑战的能力，公司在业内赢得了极佳的声誉。该机构在临床药理学、肿瘤学和罕见病领域拥有深厚的专科核心能力，业务涵盖I期至III期临床试验。同时，得益于其在欧洲的强大业务版图，以及与整个生物技术生态系统中各方建立的信任合作关系，其专业实力得到了有力支撑。此次战略合并还纳入了Simbec-Orion拥 48张床位的I期临床药理学中心，这是欧洲领先的早期临床研究设施之一。这为申办方提供了一条从首次人体研究到上市注册申报的无缝延续路径，并在每个阶段都能完美留存项目经验、明确项目责任、保持推进势头。

”我们非常高兴能将Simbec-Orion与Caidya的团队汇聚在一起。“Barbara Lopez Kunz（Caidya首席执行官）表示，”这次战略合并凝聚了双方的互补优势，旨在为创新者打造一个更具全方位能力的研发合作伙伴。通过将Simbec-Orion的欧洲本土优势及早期研发专长，与Caidya的全球平台相融合，我们能够支持申办方走过从首次人体试验到上市注册申报的全流程。同时，在研发最艰难的十字路口——即科学创新、运营复杂性与全球临床执行的交汇处，助力他们脱颖而出。“

“我们非常高兴能与Caidya携手共进，我们在企业文化上有着诸多高度契合的共鸣。”Fabrice Chartier （ Simbec-Orion首席执行官）表示，“合并后的机构将打造一个全新CRO平台，它将专科合作伙伴的紧密协作与全球研发机构的国际化视野完美融合，以充分满足现代药物研发的需求。通过强强联合，我们将进一步拓宽彼此的全球业务版图，使Simbec-Orion能够更顺畅地切入美国和亚洲市场，同时也赋予了Caidya在欧洲市场以及I期临床药理学领域的更强业务存在感。我们对与Caidya的合作感到由衷振奋，双方将共同为创新者打造一个更具全方位能力的合作伙伴。”

“Simbec-Orion在临床研究领域赢得了卓越的声誉，尤其擅长攻克早期研发以及欧洲监管环境中的诸多复杂挑战。”Lingshi Tan博士（Caidya董事会执行主席）表示，“通过将其专业专长与Caidya的全球版图及深厚治疗经验相融合，我们拥有了独特的优势，能够全方位支持日益增长的跨国生物医药创新趋势，特别是美国、欧洲和亚洲之间医药疗法的双向流动。”

“自2019年以来，CBPE非常自豪能够支持Simbec-Orion在人才引进与数字化转型方面的重大投资，从而实现了强劲的业务增长。我们坚信，与Caidya的强强联合，为公司、员工以及客户开启了最理想的下一发展篇章。”Anand Jain（CBPE合伙人兼Simbec-Orion董事长）表示，”通过将高度契合的企业文化与更具连贯性的研发模式相结合，申办方得以拥有一条从首次人体试验一路直通上市注册申报的延续路径，而无需更换他们所信任的、经验丰富的合作伙伴。”

凭借互补的企业文化以及对专注、速度与问责共同承诺，合并后的机构将在首席执行官Barbara Lopez Kunz的领导下运营，而Fabrice Chartier将作为合并后的公司成员，继续领导Simbec-Orion的运营业务。依托横跨全球核心市场的战略版图，Caidya将继续践行其使命，与药物研发企业并肩携手，为全球患者带来改变生活的创新疗法。

在本次交易中，Edgemont担任Caidya的独家财务顾问，Sidley Austin担任Caidya的法律顾问。Stifel担任财务顾问，Eversheds Sutherland担任Simbec-Orion及CBPE的法律顾问。

有关Caidya及其服务的更多信息，请访问www.caidya.com.

关于Caidya

Caidya是跨国CRO（合同研究组织）合作伙伴，致力于协助生物医药创新者以更快的速度、更高的确定性以及更充分的信心，攻克药物研发的诸多复杂挑战。我们专注于执行复杂的临床试验，业务涵盖高难度治疗领域、创新型研究设计、罕见患者群体以及跨国项目。我们与申办方紧密合作，共同推进突破性疗法的开发，以造福全球临床未满足需求的患者群体。

凭借横跨美洲、欧洲和亚太地区（包括在中国深厚的专业积累）的战略版图，Caidya将全球触达能力与本土行业知识有机结合，全力支持区域性及全球性临床研究。我们视自己为客户团队的延伸，通过与客户并肩协作来攻克复杂挑战、降低风险，并生成推进关键疗法所需的高质量数据。

关于Simbec-Orion

Simbec-Orion总部位于英国，是一家经验丰富、由技术赋能的跨国合同研究组织（CRO），专注于临床药理学、肿瘤学和罕见病领域。凭借五十多年的深厚积淀，Simbec-Orion为全球广泛的中小型生物技术及制药合作伙伴提供专业的临床试验服务。

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