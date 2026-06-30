STOKR obtient les licences CASP et PI au Luxembourg avant la date limite fixée par la directive MiCAR

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--STOKR, la plateforme de titres numériques basée au Luxembourg, a reçu l’autorisation de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en vertu du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR) et de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement, obtenant ainsi ses licences de prestataire de services de crypto-actifs (CASP) et d’établissement de paiement (PI) un peu plus d’une semaine avant la date limite d’entrée en vigueur du MiCAR, fixée au 1er juillet 2026.

Les titres numériques ne relèvent pas du champ d’application du MiCAR, contrairement à l’activité de paiement. Pour recevoir, détenir et transférer des crypto-actifs et des stablecoins pour le compte de ses clients lors des opérations de souscription et de rachat, une plateforme doit disposer d’une licence CASP au titre du MiCAR et d’une licence PI. Sans ces deux licences, une plateforme peut émettre des titres numériques, mais ne peut pas transférer les capitaux.

La période de transition du MiCAR prenant fin le 30 juin 2026, un nombre important de prestataires de crypto-actifs à travers l’Europe attendent toujours l’autorisation dont ils ont besoin pour poursuivre leurs activités dans l’UE, et beaucoup risquent de devoir suspendre leurs services.

Cette autorisation confère à STOKR à la fois une licence CASP et une licence PI. Ensemble, elles permettent à STOKR d’offrir ses services dans l’ensemble des 27 États membres de l’UE au sein d’un cadre juridique unique et harmonisé. En vertu de la licence CASP, STOKR est autorisée à assurer la conservation, l’administration et le transfert de crypto-actifs ; en vertu de la licence PI, STOKR peut exécuter des opérations de paiement, des virements et des ordres permanents, facilitant ainsi la conservation et le transfert de stablecoins pour les paiements de souscription, les rachats et les distributions aux investisseurs au sein de l’infrastructure réglementée de STOKR.

Pour les clients, cela comble une lacune. Les gestionnaires de fonds et les administrateurs qui lancent de nouveaux produits de titres tokenisés peuvent régler les deux volets d’une transaction via STOKR : non seulement la conservation et le transfert de crypto-actifs, mais aussi la composante de paiement associée en stablecoins, combinée à l’expertise de STOKR en matière de tokenisation, au sein d’une seule entité réglementée, et sans avoir à coordonner des prestataires distincts pour la conservation et les paiements.

Une nouvelle norme pour les services liés aux actifs numériques sur les marchés de capitaux institutionnels

Les gestionnaires d’actifs qui se lancent dans le domaine des titres numériques ont besoin de bien plus que de la technologie. Ils ont besoin de processus réglementés, d’une conservation supervisée et d’une contrepartie capable de gérer l’intégralité du cycle de vie des transactions, de la souscription au rachat et au versement des gains.

L’infrastructure de STOKR, spécialement conçue pour les actifs numériques et les titres numériques, offre désormais exactement cela : des paiements de souscription, des rachats et des distributions aux investisseurs réglés en crypto-actifs, y compris en stablecoins, au sein d’une seule entité agréée qui répond aux normes de résilience opérationnelle et de conformité de l’UE.

STOKR s’est implanté au Luxembourg en 2018, choisissant cette juridiction comme base pour la mise en place d’une infrastructure réglementée des marchés de capitaux en Europe. Au cœur du secteur européen des fonds d’investissement et en tant que premier domicile européen des fonds d’investissement, avec des actifs sous gestion dépassant 8,2 billions d’euros à la fin de 2025, le Luxembourg offre des capacités de structuration de pointe, une expertise approfondie des marchés de capitaux et un environnement réglementaire qui soutient activement l’innovation. Près de huit ans plus tard, ce choix continue de porter ses fruits.

Depuis 2018, STOKR exécute des transactions sur des crypto-actifs et des cryptomonnaies stables à l’échelle institutionnelle, facilitant ainsi d’importants versements liés à des actifs réels (RWA). Les licences CASP et PI officialisent ce bilan au sein d’une seule et même entité soumise à surveillance.

Tobias Seidl, cofondateur et directeur général de STOKR, déclare :

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu l’une des licences les plus exigeantes au monde. Désormais, les gestionnaires et administrateurs d’actifs peuvent tirer parti de nos capacités de transfert et de conservation de cryptomonnaies stables et de crypto-actifs pour leurs produits de tokenisation, réunissant ainsi les aspects liés aux actifs et aux paiements au sein d’une seule entité réglementée. »

À propos de STOKR

STOKR est une plateforme réglementée de titres numériques permettant la tokenisation d’actifs financiers du monde réel. STOKR propose des solutions clés en main couvrant tous les aspects de la tokenisation d’actifs de niveau institutionnel, de la gestion des contrats intelligents, de la vérification AML/KYC, des canaux de paiement et de la conservation (monnaies fiduciaires et cryptomonnaies), de l’intégration des marchés secondaires, ainsi que de la gestion du cycle de vie complet des titres numériques. L’infrastructure de STOKR a traité plus de 312 millions de dollars de versements aux investisseurs et gère actuellement plus de 1,3 milliard de dollars de titres numériques actifs.

Opérant depuis le Luxembourg depuis 2018 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant que prestataire de services de crypto-actifs (CASP) et établissement de paiement au titre de la loi du 10 novembre 2009, STOKR combine une infrastructure de marchés de capitaux avec la technologie des registres distribués afin d’accompagner la transition institutionnelle vers les actifs numériques. STOKR opère conformément à la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) et est certifiée ISO/CEI 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information.

L’avenir des marchés de capitaux. Aujourd’hui.

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