超级障碍马术联赛(PJL)与McCarthy障碍马术队宣布里程碑式收购交易

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 超级障碍马术联赛(PJL)今日宣布，资深交易员、投资者及职业赛车手Jason McCarthy和McCarthy Jumping League LLC以5000万美元的里程碑式金额收购了PJL的首支队伍，进一步巩固了这一备受赞誉的职业马术联赛的上升势头。

这一里程碑式的投资代表了在新成立的体育竞赛中，一支队伍所获得的前所未有的估值，并彰显了成熟投资者对PJL的信心。

首届PJL赛季计划于2027年4月拉开帷幕。

McCarthy在其职业生涯中曾在金融领域担任领导职务，为联赛带来了丰富的投资和交易经验。作为麻省理工学院的毕业生，McCarthy是一家自营交易公司的创始人兼管理负责人，该公司活跃于广泛的国内外市场。他与妻子Newsha及女儿Natalia都十分热爱马术，在纽约州沃特米尔和佛罗里达惠灵顿均拥有马场。Natalia是一名青少年竞技骑手，立志有朝一日能在最高级别的障碍赛中竞技。

收购McCarthy障碍马术队反映了投资者对McCourt Global承诺的3亿美元奖金，以及PJL的长期愿景、商业模式和财务可行性的信心。通过专注于扩大马术运动的商业潜力，PJL正在将自身打造为一个具有投资价值的体育项目，并拥有清晰的长期资产增值路径。

McCarthy在评论此次投资时表示：“就像Frank McCourt一样，我们一家进入这项运动的旅程始于我的妻子Newsha，她对马匹的终生热爱首先将我们引入了马术世界。通过她的热情，我们成为了障碍马术赛的粉丝，并对人与马之间非凡的伙伴关系产生了深深的欣赏。

我们对PJL的愿景深信不疑——一个坚守最高道德标准、奉行唯才是举并致力于打造精英赛事的联赛，其背后有可持续的商业模式作为支撑，能够吸引世界上最优秀的骑手，并提供与全球最伟大体育竞赛相媲美的粉丝体验。

我们认为这项运动在保持其独特价值观的同时，拥有巨大的潜力来扩大其全球受众。我们确信PJL将帮助实现这一潜力，并推动我们所热爱的这项运动实现有意义的增长。”

McCourt Global执行董事长Frank McCourt补充道：“这项投资是对PJL愿景和障碍马术运动未来潜力的有力认可。从一开始，我们的雄心就是为这项运动吸引新的资本和新的增长机会。Jason和他的家人体现了我们希望在联赛内秉持的价值观和精神，我们很高兴欢迎McCarthy障碍马术队成为PJL的首个参赛队伍运营方。”

关于超级障碍马术联赛(PJL)

PJL是一项开创性的全球赛事，共设16支参赛队伍，正在定义障碍马术赛的新时代。

PJL由McCourt Global及其执行董事长Frank McCourt提供支持，并由马术运动、国际赛事和娱乐领域的领军人物共同打造，汇聚全球顶尖骑手和马匹，在北美、欧洲和中东的14座标志性场馆展开竞技，争夺该运动历史上最大的奖金池（前三年保证提供3亿美元奖金）。

PJL旨在向新受众普及这项运动，同时尊重其传统底蕴，将顶尖竞技表现与高端娱乐体验相结合。联赛与Box to Box Films（F1纪录片《极速求生》(Drive to Survive)背后的制作公司）达成合作，并采用免费转播模式，进一步强化赛事吸引力。

前沿技术、高度透明和创新团队赛制提升了这项顶级体育赛事的悬念、强度和竞技对抗性，在不违背核心价值观的前提下，充分释放障碍马术运动的潜力，满足当今全球体育和娱乐市场的需求。

PJL以其对马匹和骑手福利最高标准的承诺而著称。

随着联赛推进系列赛审批流程，PJL继续与国际马术联合会(FEI)密切合作。预计很快就会有结果公布。

关于 McCarthy障碍马术队

McCarthy障碍马术队由McCarthy家族办公室私人持有，该办公室服务于McCarthy家族的利益。

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