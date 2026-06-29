Abu Dhabitól Imoláig: Az A2RL az ikonikus olasz pályán egy történelmi autonóm versennyel kezdi meg nemzetközi terjeszkedését

IMOLA, Olaszország--(BUSINESS WIRE)--Az Abu Dhabi Autonomous Racing League, az A2RL, 2026. szeptember 5-én debütál az olaszországi Imolában megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen, és akár 5, a Dallara Super Formula SF23-on alapuló, teljesen önvezető versenyautóval indul majd a világ egyik legikonikusabb és legigényesebb versenypályáján.

Az ASPIRE, az Abu Dhabi Fejlett Technológiai Kutatótanácsának nagy kihívásokkal foglalkozó ága által szervezett A2RL gyorsan egy merész, extrém versenykörülmények között zajló mesterséges intelligencia tesztprogramból egy versenyképes versenysorozattá nőtte ki magát. A közelgő imolai verseny jelentős lépést jelent a globális terjeszkedés terén, két áttörő szezont követően az Abu Dhabi Yas Marina Circuit versenypályán, és a bajnokság első nemzetközi fejezetét nyitja meg, mielőtt a 2026-os szezonzáróra visszatér az Egyesült Arab Emírségek fővárosába.

A regnáló A2RL bajnok TUM (Németország) az Unimore Racing (Olaszország) és a PoliMOVE (Olaszország) csapataival méri majd össze tudását Imolában, amelyek a 2025-ös szezonban nyújtott teljesítményüknek köszönhetően kvalifikálták magukat. További két csapat, a Kinetiz (Egyesült Arab Emírségek) és a Constructor Racing (Németország) a versenyhétvége előtti selejtezőkön versenyez majd a rajtvonal fennmaradó helyeiért.

Őexcellenciája Faisal Al Bannai, a Fejlett Technológiai Kutatótanács főtitkára elmondta: „Az A2RL Abu Dhabiban a kezdetektől meg van győződve arról, hogy a mobilitás jövőjét nyíltan, precízen és a teljesítmény határait feszegetve kell tesztelni. Imolai nemzetközi debütálása jól mutatja, hogyan alakítja az Egyesült Arab Emírségek a merész K+F ambíciókat olyan globálisan releváns technológiai platformokká, amelyek felgyorsíthatják az autonóm mobilitás fejlődését.”

Stephane Timpano, az ASPIRE vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Az A2RL Imolába való eljuttatása hatalmas mérföldkőnek számít azon törekvésünkben, hogy létrehozzuk a világ első nemzetközi bajnokságát a teljesen önvezető versenyautók számára. Kevés pálya hordozza Imola örökségét és globális hírnevét, így ez egy erőteljes helyszín az első nemzetközi versenyünkhöz. Fontos lépés az autonóm motorsport számára, mind technológiai platformként, mind pedig feltörekvő globális sportformátumként.”

Az Abu Dhabiban megrendezett két áttörő szezonra építve az A2RL a világelső négyautós önvezető versenyből egy hatautós, több mint 250 km/h sebességű kerék-kerék melletti Grand finálévá fejlődött. A liga egyben az ember kontra mesterséges intelligencia (AI) versenyek meghatározó platformjává is vált, ahol az önvezető rendszerek és a profi pilóták közötti teljesítménybeli különbség a 2024-es 10 másodpercről 2025-re mindössze 1,58 másodpercre drasztikusan lecsökkent. A pályán elért eredmények mellett az A2RL egyre növekvő globális közönséget épít ki magának, és megerősítette Abu Dhabi az autonóm mobilitás és a mesterséges intelligencia innovációjának vezető központjaként betöltött pozícióját.

Imola: Az autonóm versenyautók igazi próbája

Az Európai Le Mans-sorozatnak otthont adó Imola pálya magassági kihívásairól, korlátozott kifutóterületekkel rendelkező keskeny versenyíveiről, valamint nehéz előzési zónáiról ismert. Technikai kanyarai és szűk szélei tesztelik majd, hogyan kezelik az autonóm rendszerek állandó nyomás alatt a tapadást, a forgalmat, a pozicionálást és az előzést. A versenyző csapatok számára az esemény egy rendkívül igényes versenykörnyezetet jelent, ahol a teljesítmény a szoftverek precizitásától, a szenzorok integrációjától, a mérnöki stratégiától, illetve a valós idejű autonóm döntéshozataltól függ.

Alessandro Tucci, az ASPIRE House of Grand Challenges ügyvezető igazgatója elmondta: „Imola a tökéletes tesztpálya a legjobb A2RL csapatok számára, ahol rendkívül kihívásokkal tűzdelt pályán bizonyíthatják versenyzési képességeiket. Az Imola nem ad teret a félmegoldásoknak. Jutalmazza a precizitást, az irányítást és a bátorságot, ami a megfelelő pályává teszi az önvezető versenyzéshez, hogy megmutassa, az mire is képes valódi nyomás alatt. Minden egyes pályán lévő autó mérnökök és programozók munkáját hordozza magában, akik a mesterséges intelligenciát a szimulációból a valódi versenyzésbe ültetik át.”

A Sim Sprinttől a versenypályáig

Az augusztusi Imola Circuit pályán való teszt előtt a csapatok az A2RL virtuális verseny ökoszisztémáján keresztül készülnek fel. A Sim Sprint széria május 19. és július 17. között fut majd a Yas Marina, az A2RL Autodrome, a Suzuka és az Imola nagyfelbontású digitális ikerpályáin, mielőtt a Yas Marina North Circuit pályán, az A2RL nagydöntőjének otthont adó pályán érne véget. Az előző szezonban 11 csapat részvételével a Sim Sprint keretében több mint 5000 órányi kollektív szimulációs teszt és verseny zajlott. A platform a valós önvezető versenyek előtt ellenőrzött környezetet biztosít a csapatok számára, hogy fejlesszék és validálják algoritmusaikat. A széria során a csapatok több autós versenyzéssel, előzésekkel, baleseti reagálási forgatókönyvekkel és olyan szélsőséges esetekkel néznek szembe, amelyeket nehéz biztonságosan megismételni a pályán. Azzal, hogy a csapatoknak versenyképesebb futásteljesítményt biztosít az Imola előtt, a Sim Sprint segít felkészíteni a mesterséges intelligencia rendszereket az élő autonóm versenyek sebességére, nyomására és kiszámíthatatlanságára.

Olaszország motorsport és mérnöki ökoszisztémájának bevonása

A versenyt megelőzően az A2RL a Motor Valley Fest és egyetemi roadshow-k sorozatával nyűgözte le Olaszország motorsport, mérnöki és akadémiai közösségeit. Ennek részeként az A2RL vezetői részt vehettek a Motor Valley Fest programjában, az Emilia-Romagna autóiparát ünneplő rendezvényen Modenában, ahol egy A2RL Super Formula autó került kiállításra az Imola standján. A roadshow-n részt vett a Bolognai Egyetem, a Modena és Reggio Emilia Egyetem, valamint a Politecnico di Milano, bemutatva a hallgatóknak az A2RL technológiáját, annak nagysebességű mesterséges intelligencia tesztkörnyezetként betöltött szerepét, valamint a szériához való csatlakozás jövőbeli lehetőségeit a csapatok, mérnökök és programozók számára. Ez a kezdeményezés tükrözi az A2RL bővebb küldetését, miszerint az élvonalbeli mesterséges intelligencia kutatást összekapcsolja a tehetségek következő generációjával.

Imolát követően az A2RL visszatér majd a Yas Marina Circuit pályára, visszahozva a sorozatot az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, ahol a magas téttel bíró autonóm versenyzés a koncepciótól a versenyszerű valóság felé mozdult el. Az Abu Dhabi-i esemény zárja a 2026-os szezont, ahova a bajnokság a szülőhelyétől indulva az első nemzetközi versenyből hazatér majd. Az A2RL-nek 2024-es megalakulása óta otthont adó Yas Marina Circuit továbbra is a liga folyamatos fejlődésének és növekedésének mércéje marad.

A 2026-os széria a SteerAI támogatásával valósulhatott meg, vezető partnerei az AD Ports, valamint a du Infra; hivatalos partnerei az AWS, az Abu Dhabi Mobility és az Abu Dhabi Gaming; hivatalos támogatói a HP, illetve a Castore; technikai partnerei pedig a PACETEQ, és a Live in Five.

*Forrás: AETOSWire

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