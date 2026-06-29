Z Abu Zabi na tor Imola: liga A2RL debiutuje na arenie międzynarodowej w historycznym wyścigu pojazdów autonomicznych na kultowym włoskim torze

IMOLA, Włochy--(BUSINESS WIRE)--Autonomous Racing League (A2RL) zadebiutuje na arenie międzynarodowej 5 września 2026 roku na torze Imola we Włoszech, wprowadzając na jeden z najbardziej kultowych i wymagających torów wyścigowych świata aż pięć w pełni autonomicznych samochodów wyścigowych opartych na modelu Dallara Super Formula SF23.

Liga A2RL, zorganizowana przez ASPIRE – oddział zajmujący się wielkimi wyzwaniami w ramach Rady ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami w Abu Zabi – szybko przekształciła się z odważnego publicznego poligonu testowego dla sztucznej inteligencji w ekstremalnych warunkach wyścigowych w konkurencyjną serię wyścigową. Zbliżający się wyścig na torze Imola stanowi ważny krok w globalnej ekspansji ligi. Rywalizacja ta nastąpi po dwóch przełomowych sezonach na torze Yas Marina Circuit w Abu Zabi i otworzy pierwszy międzynarodowy rozdział w historii mistrzostw, zanim liga powróci do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na finał sezonu 2026.

Obecny mistrz A2RL, zespół TUM (Niemcy), zmierzy się na Imola z włoskimi zespołami Unimore Racing i PoliMOVE, które zakwalifikowały się dzięki wynikom osiągniętym w sezonie 2025. Dwa dodatkowe zespoły, Kinetiz (ZEA) i Constructor Racing (Niemcy), wezmą udział w wyścigach kwalifikacyjnych poprzedzających weekend głównej rywalizacji, by walczyć o pozostałe miejsca na starcie.

Jego Ekscelencja Faisal Al Bannai, sekretarz generalny Rady ds. Badań nad Zaawansowanymi Technologiami (ASPIRE), powiedział: „Początkom A2RL w Abu Zabi towarzyszyło jasne przekonanie: przyszłość mobilności musi być testowana otwarcie, rygorystycznie i na granicy możliwości. Międzynarodowy debiut Ligi na Imola to dowód, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przekładają śmiałe ambicje badawczo-rozwojowe na platformy technologiczne o globalnym znaczeniu, które mogą przyspieszyć postęp w dziedzinie mobilności autonomicznej”.

Stephane Timpano, dyrektor generalny ASPIRE: „Przeniesienie A2RL na Imola stanowi ważny kamień milowy w realizacji naszego dążenia do stworzenia pierwszych na świecie międzynarodowych mistrzostw w pełni autonomicznych samochodów wyścigowych. Niewiele torów może pochwalić się taką tradycją i światową renomą jak Imola, co czyni z niego doskonałą arenę naszego pierwszego międzynarodowego wyścigu. Jest to ważny krok dla autonomicznego sportu motorowego zarówno jako platformy technologicznej, jak i nowej, dyscypliny sportowej o globalnym zasięgu”.

Bazując na doświadczeniach z dwóch przełomowych sezonów w Abu Zabi, A2RL przeszła ewolucję: z pierwszego na świecie wyścigu autonomicznego z udziałem czterech samochodów do Wielkiego Finału z udziałem sześciu pojazdów, w którym samochody ścigają się koło w koło z prędkością ponad 250 km/h. Liga stała się również kluczową platformą rywalizacji między ludźmi a sztuczną inteligencją, a różnica w osiągach między systemami autonomicznymi a profesjonalnymi kierowcami zmniejszyła się dramatycznie z 10 sekund w 2024 roku do zaledwie 1,58 sekundy rok później. Oprócz postępów na torze A2RL zdobyła rosnącą globalną publiczność i umocniła pozycję Abu Zabi jako wiodącego centrum mobilności autonomicznej i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Imola: prawdziwy test autonomicznych bolidów wyścigowych

Tor Imola, na którym odbywają się wyścigi European Le Mans Series, znany jest z trudnych przewyższeń, wąskich torów z ograniczonymi strefami bezpieczeństwa oraz odcinków, na których wyprzedzanie jest utrudnione. Jego techniczne zakręty i wąskie pobocza sprawdzą, jak systemy autonomiczne radzą sobie z przyczepnością, ruchem na torze, pozycjonowaniem i wyprzedzaniem pod nieustanną presją. Dla rywalizujących zespołów jest to niezwykle wymagające środowisko wyścigowe, a wyniki rywalizacji będą zależały od precyzji oprogramowania, integracji czujników, strategii inżynieryjnej oraz autonomicznego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Alessandro Tucci, dyrektor wykonawczy House of Grand Challenges w ASPIRE: „Imola to idealne miejsce testowe dla czołowych zespołów A2RL, które mogą wykazać się swoimi możliwościami wyścigowymi na niezwykle wymagającym torze. Ten tor nie toleruje półśrodków. Nagradza precyzję, kontrolę i odwagę, co czyni go idealnym torem dla wyścigów autonomicznych, na którym mogą pokazać, na co je stać pod prawdziwą presją. Każdy samochód na torze jest owocem pracy inżynierów i programistów, którzy przenoszą sztuczną inteligencję z symulacji do prawdziwych zawodów”.

Z Sim Sprint na tor

Przed sierpniowymi testami na torze Imola zespoły przygotują się w ramach wirtualnego ekosystemu wyścigowego A2RL, biorąc udział w serii Sim Sprint. Seria odbędzie się w dniach od 19 maja do 17 lipca na wysokiej jakości cyfrowych odpowiednikach torów Yas Marina, A2RL Autodrome, Suzuka i Imola, a zakończy się na torze Yas Marina North Circuit, gdzie odbędzie się wielki finał A2RL. W poprzednim sezonie seria Sim Sprint obejmowała łącznie ponad 5000 godzin testów symulacyjnych i wyścigów z udziałem 11 zespołów. Platforma zapewnia zespołom kontrolowane środowisko do opracowywania i weryfikacji algorytmów przed prawdziwymi wyścigami autonomicznymi. W trakcie całej serii zespoły stawią czoła wyścigom z udziałem wielu samochodów, wyprzedzaniu, scenariuszom reagowania na incydenty oraz sytuacjom skrajnym, które trudno jest bezpiecznie odtworzyć na torze. Zapewniając zespołom więcej kilometrów rywalizacji przed wyścigiem na Imola, Sim Sprint pomaga przygotować systemy sztucznej inteligencji na prędkość, presję i nieprzewidywalność podczas prawdziwych wyścigów autonomicznych.

Współpraca z włoskim ekosystemem sportów motorowych i inżynierii

Przed wyścigiem A2RL nawiązała współpracę z włoskimi środowiskami sportów motorowych i inżynierii oraz środowiskami akademickimi podczas festiwalu Motor Valley Fest i serii prezentacji na uniwersytetach. W ramach tych działań kadra kierownicza A2RL wzięła udział w programie Motor Valley Fest – imprezy odbywającej się w Modenie, poświęconej przemysłowi motoryzacyjnemu regionu Emilia-Romagna, gdzie na stoisku Imola zaprezentowano samochód A2RL Super Formula. Trasa promocyjna objęła uniwersytety w Bolonii, Modenie i Reggio Emilia oraz Politecnico di Milano, gdzie studentom przedstawiono technologię A2RL, jej rolę jako platformy testowej dla szybkiej sztucznej inteligencji oraz ścieżki umożliwiające zespołom, inżynierom i programistom dołączenie w przyszłości do tego projektu. Inicjatywa ta jest wyrazem szerzej rozumianej misji A2RL, polegającej na łączeniu pionierskich badań nad sztuczną inteligencją z nowym pokoleniem talentów.

Po wyścigu na Imola A2RL powróci na tor Yas Marina Circuit, przenosząc serię z powrotem do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie wyścigi autonomiczne o wysoką stawkę z koncepcji stały się rzeczywistością. Impreza w Abu Zabi zakończy sezon 2026 i zamknie cykl mistrzostw – od miejsca ich narodzin, przez pierwszy międzynarodowy wyścig, aż po powrót do źródła. Tor Yas Marina Circuit, będący siedzibą A2RL od momentu jej powstania w 2024 roku, pozostaje wzorcowym obiektem dla dalszej ewolucji i rozwoju ligi.

Seria wyścigów w 2026 roku jest możliwa dzięki wsparciu firmy SteerAI, a także wiodących partnerów: AD Ports i du Infra; oficjalnych partnerów: AWS, Abu Dhabi Mobility i Abu Dhabi Gaming; oficjalnych sponsorów: HP i Castore; oraz partnerów technicznych: PACETEQ i Live in Five.

*Źródło: AETOSWire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.