NHOA Energy si aggiudica da Neoen un contratto per l'implementazione delle batterie Culcairn in Australia
NHOA Energy si aggiudica da Neoen un contratto per l'implementazione delle batterie Culcairn in Australia
L'importante contratto per le batterie Culcairn mette a frutto la riuscita fornitura delle batterie Blyth targate Neoen da parte di NHOA Energy in Australia, operazione che ha consolidato gli storici rapporti tra le due aziende
MILANO--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energia su larga scala, ha ottenuto l'autorizzazione a procedere per l'implementazione delle batterie Culcairn da parte di Neoen, tra i leader mondiali nelle rinnovabili. Il progetto prevede installazioni da 215 MW / 963 MWh nel Nuovo Galles del Sud (NSW), in Australia.
L'iniziativa sarà realizzata nell'ambito di un contratto di prestazione energetica (EPC) in collaborazione con una joint venture tra Equans Solar & Storage e Bouygues Construction Australia, e rappresenta una nuova e importante fase nella storica partnership tra Neoen e NHOA Energy in Australia.
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