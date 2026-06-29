La Premier Jumping League (PJL) et McCarthy Jumping Team annoncent une acquisition historique

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La Premier Jumping League (PJL) a annoncé aujourd’hui que Jason McCarthy, négociateur chevronné, investisseur et pilote de course automobile de compétition, ainsi que McCarthy Jumping League LLC, ont acquis la première équipe de la PJL dans le cadre d’une acquisition historique de 50 millions de dollars, s’inscrivant ainsi dans la dynamique croissante de cette ligue de saut d’obstacles professionnel très acclamée.

Cet investissement historique représente une valorisation sans précédent pour une équipe d’une compétition sportive nouvellement créée et souligne la confiance que des investisseurs avertis accordent à la PJL.

La saison inaugurale de la PJL devrait débuter en avril 2027.

M. McCarthy apporte à la Ligue une vaste expérience en matière d’investissement et de négociation, ayant occupé des postes de direction dans le secteur financier tout au long de sa carrière. Diplômé du MIT, M. McCarthy est le fondateur et directeur général d’une société de négociation pour compte propre active sur un large éventail de marchés nationaux et internationaux. Lui, son épouse Newsha et leur fille Natalia partagent une profonde passion pour les chevaux; ils possèdent d’ailleurs des fermes équestres à Watermill, dans l’État de New York, et à Wellington, en Floride. Natalia est une cavalière de compétition junior qui aspire à concourir un jour au plus haut niveau du saut d’obstacles.

L’acquisition de la McCarthy Jumping Team témoigne de la confiance accordée à l’engagement de McCourt Global d’offrir 300 millions de dollars en prix, ainsi qu’à la vision à long terme, au modèle d’affaires et à la viabilité financière de la PJL. Grâce à une stratégie rigoureuse visant à développer le potentiel commercial du saut d’obstacles, la PJL s’impose comme un actif sportif offrant des perspectives d’investissement, avec une trajectoire claire vers une plus-value à long terme.

À propos de cet investissement, McCarthy a déclaré : « Tout comme Frank McCourt, l’engagement de notre famille dans ce sport a débuté avec mon épouse, Newsha, dont la passion de longue date pour les chevaux nous a fait découvrir l’univers équestre. Portés par cet enthousiasme, nous sommes devenus passionnés de saut d’obstacles et avons développé une profonde admiration pour la relation exceptionnelle entre le cheval et son cavalier. »

Nous sommes pleinement convaincus par la vision de la PJL : une ligue engagée envers les plus hauts standards éthiques, fondée sur la méritocratie et l’excellence sportive. Elle repose sur un modèle économique durable, capable d’attirer les meilleurs cavaliers du monde et d’offrir aux fans des expériences dignes des plus grandes compétitions internationales.

Nous voyons un immense potentiel pour ce sport afin d’élargir son audience mondiale, tout en restant fidèle aux valeurs qui font sa singularité. Nous sommes convaincus que la PJL contribuera à concrétiser ce potentiel et à favoriser une croissance significative du sport que nous avons appris à aimer. »

Le président exécutif de McCourt Global, Frank McCourt, a ajouté : « Cet investissement constitue un soutien fort à la vision de la PJL et au potentiel futur du saut d’obstacles. Dès le départ, notre ambition a été d’attirer de nouveaux capitaux et de nouvelles occasions de croissance pour ce sport. Jason et sa famille incarnent les valeurs et l’éthique que nous souhaitons défendre au sein de la Ligue, et nous sommes ravis d’accueillir McCarthy Jumping Team en tant que premier groupe d’actionnaires de la PJL. »

À propos de la Premier Jumping League (PJL)

La PJL est une compétition mondiale novatrice regroupant 16 équipes qui marque le début d’une nouvelle ère pour le saut d’obstacles.

Soutenue par McCourt Global et son président exécutif Frank McCourt, et façonnée par des leaders du sport équestre, de la compétition internationale et du divertissement, la PJL rassemble les meilleurs cavaliers et chevaux du monde pour disputer la plus importante cagnotte de l’histoire de la discipline (300 M$ de prix garantis sur les trois premières années), dans quatorze sites emblématiques en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Conçue pour ouvrir ce sport à de nouveaux publics tout en respectant son héritage, la PJL allie des performances athlétiques extraordinaires à un divertissement haut de gamme, renforcé par le partenariat de la ligue avec Box to Box Films (la société de production à l’origine de la série « Drive to Survive » de la F1) et soutenu par un modèle de diffusion accessible gratuitement.

Une technologie de pointe, une transparence totale et des formats d’équipes novateurs rehaussent le suspense, l’intensité et la rivalité qui définissent le sport d’élite – libérant ainsi tout le potentiel du saut d’obstacles, comme l’exige le marché mondial actuel du sport et du divertissement, sans compromettre ses valeurs fondamentales.

La PJL se distingue par son engagement envers les normes les plus élevées en matière de bien-être des chevaux et des cavaliers.

La PJL continue de travailler en étroite collaboration avec la FEI alors que la Ligue progresse dans le processus d’approbation de la série. Une décision est attendue d’ici peu.

À propos de la McCarthy Jumping Team

La McCarthy Jumping Team est détenue à titre privé par le McCarthy Family Office, qui gère les intérêts de la famille McCarthy.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.