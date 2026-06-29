D’Abou Dhabi à Imola : A2RL poursuit son expansion internationale avec une première historique en course autonome sur le légendaire circuit italien

IMOLA, Italie--(BUSINESS WIRE)--L’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) effectuera ses débuts internationaux en compétition le 5 septembre 2026 à Imola, en Italie, en engageant jusqu’à cinq voitures de course entièrement autonomes basées sur la Dallara Super Formula SF23 sur l’un des circuits les plus emblématiques et les plus exigeants au monde.

Organisée par ASPIRE, la branche « grands défis » de l’Advanced Technology Research Council d’Abou Dhabi, A2RL est rapidement passée d’une plateforme expérimentale ambitieuse destinée à tester l’intelligence artificielle dans des conditions de course extrêmes à une véritable compétition automobile. L’épreuve d’Imola constitue une étape majeure de son expansion internationale, après deux saisons marquantes sur le circuit Yas Marina à Abou Dhabi. Elle ouvre le premier chapitre international du championnat avant son retour dans la capitale des Émirats arabes unis pour la finale de la saison 2026.

L’équipe TUM (Allemagne), championne en titre d’A2RL, participera à Imola aux côtés de Unimore Racing (Italie) et PoliMOVE (Italie), après s’être qualifiées grâce à leurs performances lors de la saison 2025. Deux autres équipes, Kinetiz (Émirats arabes unis) et Constructor Racing (Allemagne), prendront part aux épreuves qualificatives organisées avant le week-end de course afin de décrocher les dernières places sur la grille de départ.

S.E. Faisal Al Bannai, Secrétaire général de l’Advanced Technology Research Council, a déclaré : « A2RL est née à Abou Dhabi avec une conviction claire : l’avenir de la mobilité doit être testé de manière ouverte, rigoureuse et aux limites de la performance. Ses débuts internationaux à Imola démontrent comment les Émirats arabes unis transforment une ambitieuse vision en matière de recherche et développement en plateformes technologiques d’envergure mondiale capables d’accélérer les progrès de la mobilité autonome. »

Stephane Timpano, Directeur général d’ASPIRE, a déclaré : « Amener A2RL à Imola constitue une étape majeure dans notre ambition de créer le premier championnat international au monde de voitures de course entièrement autonomes. Peu de circuits possèdent le prestige et la renommée internationale d’Imola, ce qui en fait un cadre exceptionnel pour notre première course internationale. Il s’agit d’une avancée importante pour le sport automobile autonome, à la fois comme plateforme technologique et comme nouveau format sportif mondial. »

Après deux saisons pionnières à Abou Dhabi, A2RL est passée d’une première mondiale réunissant quatre voitures autonomes à une grande finale opposant six véhicules dans des courses roue contre roue à plus de 250 km/h. Le championnat est également devenu une référence en matière de confrontation Humain contre IA, l’écart de performance entre les systèmes autonomes et les pilotes professionnels étant passé de 10 secondes en 2024 à seulement 1,58 seconde en 2025. Parallèlement à ces avancées en piste, A2RL a su conquérir un public international croissant tout en renforçant la position d’Abou Dhabi comme pôle de référence dans les domaines de la mobilité autonome et de l’innovation en intelligence artificielle.

Imola : un véritable banc d’essai pour la course autonome

Accueillant notamment les European Le Mans Series, le circuit d’Imola est réputé pour ses importantes variations d’altitude, ses trajectoires étroites offrant peu de zones de dégagement ainsi que ses possibilités limitées de dépassement. Ses virages techniques et ses faibles marges d’erreur mettront à l’épreuve la capacité des systèmes autonomes à gérer l’adhérence, le trafic, le positionnement et les dépassements sous une pression constante.

Pour les équipes engagées, cette compétition représente un environnement particulièrement exigeant où la performance dépendra de la précision des logiciels, de l’intégration des capteurs, de la stratégie d’ingénierie ainsi que de la capacité des systèmes autonomes à prendre des décisions en temps réel.

Alessandro Tucci, Directeur exécutif de la House of Grand Challenges chez ASPIRE, a déclaré : « Imola constitue le terrain d’essai idéal pour permettre aux meilleures équipes d’A2RL de démontrer leurs capacités sur un circuit d’une extrême difficulté. Imola ne laisse aucune place à l’approximation. Ce circuit récompense la précision, la maîtrise et l’audace, ce qui en fait le lieu idéal pour montrer ce dont les voitures autonomes sont capables sous une véritable pression. Chaque voiture en piste incarne le travail d’ingénieurs et de développeurs qui font passer l’intelligence artificielle de la simulation à la compétition réelle. »

De Sim Sprint au circuit

Avant les essais prévus sur le circuit d’Imola en août, les équipes se prépareront grâce à l’écosystème de course virtuelle d’A2RL, avec la série « Sim Sprint », qui se déroulera du 19 mai au 17 juillet sur des jumeaux numériques haute fidélité des circuits de Yas Marina, de l’A2RL Autodrome, de Suzuka et d’Imola, avant de s’achever sur le Yas Marina North Circuit, théâtre de la Grande Finale d’A2RL.

Au cours de la saison précédente, Sim Sprint a totalisé plus de 5 000 heures de simulation et de courses réunissant 11 équipes. La plateforme offre aux équipes un environnement contrôlé leur permettant de développer et de valider leurs algorithmes avant les compétitions autonomes en conditions réelles.

Tout au long de la série, les équipes seront confrontées à des courses impliquant plusieurs véhicules, à des manœuvres de dépassement, à des scénarios de gestion d’incidents ainsi qu’à des situations limites particulièrement difficiles à reproduire en toute sécurité sur un circuit réel. En offrant aux équipes un plus grand nombre de kilomètres de compétition avant Imola, Sim Sprint contribue à préparer les systèmes d’intelligence artificielle à la vitesse, à la pression et à l’imprévisibilité des courses autonomes en conditions réelles.

Mobiliser l’écosystème italien du sport automobile et de l’ingénierie

En amont de la course, A2RL a mobilisé les communautés italiennes du sport automobile, de l’ingénierie et du monde universitaire à travers sa participation au « Motor Valley Fest » ainsi qu’une série de tournées dans plusieurs universités.

Dans ce cadre, les dirigeants d’A2RL ont pris part au programme du « Motor Valley Fest », l’événement organisé à Modène qui célèbre l’industrie automobile d’Émilie-Romagne, où une monoplace A2RL Super Formula était exposée sur le stand d’Imola.

La tournée universitaire a notamment fait étape à l’Université de Bologne, à l’Université de Modène et de Reggio Emilia ainsi qu’au Politecnico di Milano, afin de présenter aux étudiants les technologies développées par A2RL, son rôle de plateforme d’essai à haute vitesse pour l’intelligence artificielle, ainsi que les perspectives offertes aux équipes, ingénieurs et développeurs souhaitant rejoindre le championnat. Cette initiative reflète la mission plus large d’A2RL consistant à rapprocher la recherche de pointe en intelligence artificielle de la prochaine génération de talents.

À l’issue de l’épreuve d’Imola, A2RL retrouvera le circuit Yas Marina, ramenant ainsi le championnat dans la capitale des Émirats arabes unis, où les courses autonomes de haut niveau sont passées du stade de concept à celui de réalité compétitive.

L’épreuve d’Abou Dhabi viendra clôturer la saison 2026, bouclant ainsi le parcours du championnat, de son berceau à sa première course internationale avant son retour à son point de départ. Berceau d’A2RL depuis son lancement en 2024, le circuit Yas Marina demeure le site de référence qui accompagne l’évolution et la croissance continues du championnat.

La saison 2026 est rendue possible grâce au soutien de SteerAI, aux côtés des partenaires principaux AD Ports et du Infra ; des partenaires officiels AWS, Abu Dhabi Mobility et Abu Dhabi Gaming ; des soutiens officiels HP et Castore ; ainsi que des partenaires techniques PACETEQ et Live in Five.

*Source: AETOSWire