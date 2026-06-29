ジオスウィフトとSKUx、世界初のプログラマブル・ステーブルコイン・コマースネットワークの構築に向け戦略的提携を発表

ブリティッシュコロンビア州、バンクーバー／フロリダ州、セントピーターズバーグ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ジオスウィフトとSKUxは、次世代のプログラマブル・ステーブルコイン・コマースネットワークを構築するための画期的な戦略的提携を発表しました。今回の提携は、デジタル資産、従来型金融、実社会における商取引をグローバル規模で結び付けるものであり、ジオスウィフトのグローバルインフラと、SKUxがPOS（販売時点情報管理）システム内で提供する商品単位の高度な制御機能を組み合わせることで、唯一無二の機会を創出します。

企業によるステーブルコインの活用が世界的に加速する中、各国政府、企業、決済ネットワーク、AI主導のコマースプラットフォームでは、デジタル資産と実社会の商取引を橋渡しするプログラマブルな決済インフラへの需要が高まっています。この取り組みは、企業財務管理や、消費者が小売店舗でステーブルコインを利用できるようにすることにとどまらず、制御機能やルール、用途に応じた機能を組み込んだ真の「プログラマブル・マネー」を実現するものです。そのためには、プログラマブルな決済処理と、プログラマブルな支出管理機能の双方が必要となります。ジオスウィフトのグローバル決済ネットワーク、ステーブルコイン決済機能、流動性支援、コンプライアンス基盤と、SKUxの複数の特許技術を活用したオファープラットフォームおよび商品単位の管理に対応する広範なパートナーネットワークを組み合わせることで、両社はこれを実現できる独自の立場にあります。

グローバルインフラと加盟店コンプライアンスの強化——SKUxの「SKUPay®」技術は、あらゆる小売業態に対応できるよう設計されており、すでに米国の主要な食料品店および大型量販店のPOSシステムの約50%に組み込まれています。これにより、加盟店向け決済インフラにおける新たな領域を切り開きます。初期展開は米国市場を対象としますが、本提携は、ジオスウィフトが最近実現したVisa DirectおよびCircle Payments Networkとの統合に続くものであり、同社が構築してきたグローバルネットワークとクロスボーダー対応力を基盤としています。ジオスウィフトは140以上の国・地域、110以上の送金通貨をカバーしており、そのネットワークにより、円滑な国際展開と高度な取引コンプライアンスを実現します。同社はグローバルな銀行・決済インフラを通じて、企業、金融機関、教育機関、eコマースプラットフォーム、グローバル加盟店向けのクロスボーダー取引を処理しています。商品単位での精密な決済管理と、グローバルなステーブルコイン決済の透明性を融合することで、このネットワークは小売、医療、政府給付、クロスボーダー商取引など、さまざまな分野における新たなプログラマブル・アプリケーションを実現します。

商取引用途に加え、本ネットワークは企業の財務管理において、ステーブルコイン基盤を活用して流動性管理の高度化、決済効率の向上、運転資本の有効活用にも貢献します。

エージェント型コマースに向けたガードレール——AIが自律的に金融業務を実行する「AIエージェント型コマース」への移行が進む中、加盟店側の制御レイヤーを確保することが極めて重要になっています。世界の決済ネットワーク各社は認証や決済処理の基盤構築を進めていますが、自律型AIエージェントが「何を購入しているのか」を正確に検証する仕組みには依然として課題が残されています。今回の提携はこの課題を解決し、自動化されたプログラマブルな購買を安全かつ透明性をもって受け入れるために必要な、商品単位での制御機能（ガードレール）を提供します。

ジオスウィフトのグループCEO兼創業者であるレイモンド・クーは、次のように述べています。「ステーブルコインは、プログラマブルな決済処理を実現しました。SKUxとジオスウィフトは現在、プログラマブルな支出管理を実現しようとしています。私たちは共に、デジタル資産、AIエージェント、企業、消費者が、実体経済の中でグローバルに安全な取引を行えるインフラを構築していきます」

SKUxのCEO兼共同創業者であるボビー・ティンズリーは、次のように述べています。「ジオスウィフトのグローバルな流動性・コンプライアンス基盤を当社プラットフォームへ直接統合することで、POSにおけるデジタル資産の活用に対する世界の見方を変えていきます。これは単に決済を可能にするだけではありません。商品単位でこれまでにない高度なインテリジェンスとセキュリティを、急速に拡大する自律型AIエージェントの世界を含む次世代グローバルコマースへもたらすものです」

両社は長期的なビジョンとして、利用目的、支出管理、コンプライアンス要件、決済指示などをあらかじめ組み込める「目的限定型デジタルマネー」を、世界の商取引ネットワーク全体で利用可能にすることを目指しています。

ジオスウィフトについて

ジオスウィフトは、APAC地域のクロスボーダー決済に特化した革新的なグローバル決済テクノロジー企業です。2010年の創業以来、独自の技術革新、国際および各国の規制制度に関する深い知見、堅牢な銀行パートナーシップ、そして強固なグローバルプレゼンスにより、その名を確立してきました。米国、英国、香港特別行政区でライセンスを取得しており、アジア太平洋、北米、EMEA、ラテンアメリカに広がる包括的な決済ネットワークに支えられています。これにより、教育、eコマース、旅行、金融サービスなど幅広い業界に向けて、カスタマイズされたエンドツーエンドカスタマイズ型クロスボーダー決済ソリューションを提供しています。

同社の製品群には、決済受け入れ、企業向け送金、外国為替、法人向けマルチカレンシー口座、カードソリューションなどが含まれます。本社はカナダ・バンクーバーにあり、香港、サンフランシスコ、ロンドン、シンガポールにも地域拠点を構え、世界中の顧客に地域に根ざしたシームレスな決済ソリューションを提供しています。詳細は geoswift.com をご覧ください。

SKUxについて

SKUxは、モバイルウォレットへの簡便な配信機能と、きめ細かな取引管理機能を組み合わせた、目的志向型ネットワークを提供しています。同社のプラットフォームは、従来型のクーポンシステムを介さず、安全なデジタル決済へ置き換えることを可能にし、加盟店カテゴリー、利用場所、さらにはSKU（商品）単位まで利用条件を設定できます。この商品単位での高精度な管理により、不正利用や無駄を削減するとともに、ブランド企業は資金の利用状況をリアルタイムで包括的に可視化できます。詳細は skux.io をご覧ください。

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