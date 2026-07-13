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Record lancia "Record Amanah" una piattaforma di investimenti conforme alla Sharia

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Record Asset Management GmbH (RAM), una controllata della società Record plc (Record Financial Group), quotata alla borsa di Londra, è lieta di annunciare il lancio di Record Amanah, la sua piattaforma dedicata per soluzioni di investimento conformi alla Sharia.

RAM è la divisione europea della gestione patrimoniale di Record Financial Group, il gruppo specializzato in investimenti quotato alla borsa di Londra che gestisce patrimoni per 115 miliardi di dollari per conto di clienti istituzionali in tutto il mondo. La clientela di Record comprende fondi pensionistici, fondazioni, istituzioni sovrane e gestori patrimoniali, con le quali il Gruppo ha costruito rapporti a lungo termine attraverso la sua attenzione a soluzioni personalizzate di investimenti e di gestione del rischio. Con sede a Londra, Record ha uffici ad Amburgo, Zurigo, Zug, New York e Hong Kong.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Dr. Jan Hendrik Witte
CEO
Record Financial Group
E: reception@recordfg.com
W: www.recordfg.com

Industry:

Record Financial Group

LSE:REC
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