MANE携手Kinaxis，强化全球规划能力

加拿大安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球端到端供应链规划与协同领域的领导者Kinaxis®（多伦多证券交易所代码：KXS）今日宣布，全球香精香料行业五大领军企业之一MANE已选择部署Kinaxis解决方案，以升级其规划能力，助力企业在加速全球业务发展的同时，推进更广泛的企业整体转型计划。

MANE总部位于法国南部，拥有覆盖多个地区的广泛全球布局，并服务于国际市场客户。公司以创新能力、技术专长以及对可持续发展的坚定承诺而著称。为支持持续增长，并应对全球运营复杂性不断提升的挑战，MANE正投资打造更加互联、端到端的规划能力。

经过对市场主要竞争方案的全面评估后，MANE最终选择了Kinaxis Maestro™平台。该平台凭借经实践验证的能力，能够以更高的速度、更高的透明度和更强的决策信心，支持复杂的跨区域规划运营。不同于依赖静态数据和线性流程的传统系统，Maestro可帮助团队即时洞察变化带来的影响，实时开展情景模拟，并更快速地作出信息更充分、决策更精准的判断。

MANE ERP项目总监Scott Quinn表示：“Kinaxis提供了我们在加速推进转型过程中所需要的现代化架构和灵活性。我们需要一个由人工智能驱动、能够伴随全球业务布局持续扩展的解决方案，既能为分布于各地区的团队提供支持，又能随着业务持续增长，为我们提供统一、可靠的需求全景视图。”

借助Maestro平台，MANE将获得基于并发数据模型、由人工智能驱动的需求规划能力，使各团队能够即时评估变化带来的影响，实现跨职能需求决策协同，并为企业以更加敏捷、更具响应能力的规划方式取代静态、彼此割裂的规划流程奠定基础。

Kinaxis全球商业运营总裁Mark Morgan表示：“MANE全球业务的快速扩张，为规划工作带来了前所未有的复杂性。从天然原材料采购、日益互联的供应网络管理，到满足不同区域市场客户的多元化需求，每一个环节都对规划提出了更高要求。应对如此复杂的运营环境，需要从根本上重塑规划方式。MANE选择Kinaxis，为其提供支撑下一阶段增长所需的供应链协同能力，充分展现了其前瞻性的战略布局。以Maestro平台为基础，MANE将能够更从容地预判变化，推动企业各项决策协同一致，并更有信心地支撑业务持续扩展。我们期待在MANE迈向下一发展阶段的过程中，与其携手同行。”

MANE正以分阶段的方式推进供应链转型，首阶段部署将聚焦需求规划。随着公司业务持续发展，预计未来还将进一步扩大Maestro平台的部署范围。欲了解有关Kinaxis及其业界领先的供应链协同平台的更多信息，请访问：www.kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链规划与协同领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协同平台 Maestro 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

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