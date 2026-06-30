-

MANE携手Kinaxis，强化全球规划能力

Kinaxis Maestro™平台将为MANE打造坚实的数字化基础，进一步提升其全球规划能力，并支持其持续推进规划转型

加拿大安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球端到端供应链规划与协同领域的领导者Kinaxis®（多伦多证券交易所代码：KXS）今日宣布，全球香精香料行业五大领军企业之一MANE已选择部署Kinaxis解决方案，以升级其规划能力，助力企业在加速全球业务发展的同时，推进更广泛的企业整体转型计划。

MANE总部位于法国南部，拥有覆盖多个地区的广泛全球布局，并服务于国际市场客户。公司以创新能力、技术专长以及对可持续发展的坚定承诺而著称。为支持持续增长，并应对全球运营复杂性不断提升的挑战，MANE正投资打造更加互联、端到端的规划能力。

经过对市场主要竞争方案的全面评估后，MANE最终选择了Kinaxis Maestro™平台。该平台凭借经实践验证的能力，能够以更高的速度、更高的透明度和更强的决策信心，支持复杂的跨区域规划运营。不同于依赖静态数据和线性流程的传统系统，Maestro可帮助团队即时洞察变化带来的影响，实时开展情景模拟，并更快速地作出信息更充分、决策更精准的判断。

MANE ERP项目总监Scott Quinn表示：“Kinaxis提供了我们在加速推进转型过程中所需要的现代化架构和灵活性。我们需要一个由人工智能驱动、能够伴随全球业务布局持续扩展的解决方案，既能为分布于各地区的团队提供支持，又能随着业务持续增长，为我们提供统一、可靠的需求全景视图。”

借助Maestro平台，MANE将获得基于并发数据模型、由人工智能驱动的需求规划能力，使各团队能够即时评估变化带来的影响，实现跨职能需求决策协同，并为企业以更加敏捷、更具响应能力的规划方式取代静态、彼此割裂的规划流程奠定基础。

Kinaxis全球商业运营总裁Mark Morgan表示：“MANE全球业务的快速扩张，为规划工作带来了前所未有的复杂性。从天然原材料采购、日益互联的供应网络管理，到满足不同区域市场客户的多元化需求，每一个环节都对规划提出了更高要求。应对如此复杂的运营环境，需要从根本上重塑规划方式。MANE选择Kinaxis，为其提供支撑下一阶段增长所需的供应链协同能力，充分展现了其前瞻性的战略布局。以Maestro平台为基础，MANE将能够更从容地预判变化，推动企业各项决策协同一致，并更有信心地支撑业务持续扩展。我们期待在MANE迈向下一发展阶段的过程中，与其携手同行。”

MANE正以分阶段的方式推进供应链转型，首阶段部署将聚焦需求规划。随着公司业务持续发展，预计未来还将进一步扩大Maestro平台的部署范围。欲了解有关Kinaxis及其业界领先的供应链协同平台的更多信息，请访问：www.kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链规划与协同领域的领导者，为复杂的全球供应链提供动力，并为管理供应链的人员提供支持。我们强大的、由AI赋能的供应链协同平台 Maestro 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

投资者关系
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

Industry:

Kinaxis Inc.

TSX:KXS
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系
Erin Boyle | Kinaxis
eboyle@kinaxis.com
+1 519-574-4065

投资者关系
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
vhyde-dunn@kinaxis.com

More News From Kinaxis Inc.

ScottsMiracle-Gro携手Kinaxis打造端到端供应链敏捷性

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX: KXS)今日宣布，北美领先的消费级品牌草坪与园艺产品营销商ScottsMiracle-Gro正在扩大与Kinaxis的合作。此举将进一步优化其供应链规划运营，这也是公司更广泛转型计划的一部分，建立在近年来取得的显著成功与成效基础之上。 ScottsMiracle-Gro处于季节性经营环境中，其需求会受到区域天气模式、零售商促销活动和消费者行为变化的影响。为此，公司正进一步投资Kinaxis Maestro™平台，以提升规划准确性，并加强其北美业务网络的端到端供应链协调能力。 此次转型反映了公司对于将供应链技术视为基础必要条件的关注。通过在统一平台上连接规划、决策和执行，公司旨在提高响应速度、优化运营表现，并在支持长期增长和运营效率的同时，更好地应对市场波动。 在与Kinaxis合作之前，ScottsMiracle-Gro依赖手工工作流，且各业务单元之间缺乏标准化，这使得公司在需求高峰期难以快速响应。通过转向统一的AI驱动平台，公司正在实现更具凝聚...

Kinaxis公布年度及特别股东大会的投票结果

渥太华，安大略省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis®Inc.（以下简称“Kinaxis”或“公司”） （TSX:KXS）在今日召开的年度及特别股东大会（以下简称“大会”）上提交给股东的所有决议均已获得批准，具体详情载于公司2026年5月5日发布的管理层信息通告（以下简称“通告”）中。 1. 董事选举 股东投票选举了提名加入Kinaxis董事会的全部八名董事，其任期将持续至本公司下次年度股东大会结束时，或直至其继任者当选或被任命为止。 被提名人姓名 支持票总数 支持票所占比例 反对票总数 反对票所占比例 Razat Gaurav 21,870,163 99.01% 219,468 0.99% Robert Courteau 20,882,945 94.54% 1,206,685 5.46% Gillian (Jill) Denham 21,474,486 97.22% 615,143 2.78% José Alberto Duarte 21,699,181 98.23% 390,448 1.77% Lynn L...

Kinaxis在拉斯维加斯Kinexions大会上揭晓2026年客户奖得主

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链规划与协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX: KXS)今日公布了其2026年度客户奖的获奖者。该奖项今年已迈入第八个年头，并在由Kinaxis主办的旗舰全球盛会——Kinexions北美大会上进行了现场颁奖，该盛会汇聚了来自世界各地的供应链领导者。 年度客户奖旨在表彰那些重新定义现代供应链可能性的组织和个人。获奖者们正在推动创新，以敏捷的方式做出响应，并利用Kinaxis Maestro™平台交付真正的业务成果。此次奖项表彰了包括Reckitt、General Motors、Lupin、Jabil和Cardinal Health在内的七家领先企业。此外，Praveen Vasudevan (Bio-Rad Laboratories)因其行业贡献获得了冠军奖。 Kinaxis首席执行官Razat Gaurav表示：“Kinexions是全球最优秀供应链人才的汇聚之地，我们的客户奖得主正是这种卓越表现的实际体现。这些组织不仅仅是在应对复杂性；他们正在将其转化为竞争优势，运用AI驱动的规划和决策能力，...
Back to Newsroom