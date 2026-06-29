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Esri赞助史密森尼学会展览，展示全美50个州的自然与文化瑰宝

“来自这片土地”展览通过实体标本与数字地图，凸显人、地域与自然世界之间的深刻联系

  • Esri是史密森尼学会“来自这片土地”展览的首席赞助商，并开发了由ArcGIS提供支持的地图及数字配套内容，将展览的互动体验延伸至博物馆之外。
  • 展览汇集了来自全美50个州、华盛顿特区以及美国海外领地的600多件标本和文化文物，这些展品均源自史密森尼学会国家自然历史博物馆超过1.48亿件的庞大馆藏。
  • 展览围绕“联系、多样性与发现”三大主题，深入探讨了不同地区和不同历史时期下，地貌、生态系统与文化传统如何相互塑造。
  • 动画地图体验使参观者能够探索地形、生物群落、地质构造、迁徙路线和分水岭，揭示整个北美大陆的内在联系。
  • ArcGIS StoryMaps将实体展览转化为触手可及的数字叙事，将其影响力拓展至教育工作者、学生及全球受众。

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri正在赞助史密森尼学会国家自然历史博物馆的全新展览——“来自这片土地：分享我们的自然与文化遗产”(From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage)。该展览展示了来自全美50个州的珍贵展品，深入探讨了将美国紧密相连的人、地域与自然世界之间的深厚纽带。

该展览于今年6月18日开幕，将持续展出至2029年。展览汇集了来自全美各地、华盛顿特区以及五个美国海外领地的600多件标本和文化文物。依托博物馆自身的丰富馆藏，“来自这片土地”生动展现了自然系统、文化传统与地理环境是如何交织融合的。

展览呈现了跨越数百万年的故事——从远古化石、地质构造到文化文物与科学突破，邀请参观者重新审视自己与所处地域的情感联结。通过将自然标本与文化物品并置展示，“来自这片土地”深刻揭示了人类文化既受自然世界塑造，又反过来积极影响自然世界的双重关系。

Esri的技术在诠释这些主题的过程中发挥了核心作用。展厅内的动画地图让参观者能够通过地形、生物群落、地质构造、迁徙路线和分水岭等地理视角探索北美大陆，从而帮助揭示不同地貌之间的模式与联系。

史密森尼学会与Esri合作打造了一个配套故事，将全新展览延伸为充满活力的数字体验。ArcGIS StoryMaps故事将地图、多媒体与叙事内容相融合，将不同地点的展品与故事紧密相连，成功将实体展览转化为一个随时随地均可访问的、鲜活的互动资源。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“我们深感荣幸，也非常高兴能为史密森尼学会这场展示国家自然历史的丰富展览做出贡献。博物馆的实体文物与动画地图带来的沉浸式体验，充分强调了共同的地理环境如何跨越遥远的距离与边界，将我们紧密相连。”

参观者可以前往位于华盛顿特区的史密森尼学会国家自然历史博物馆，亲身体验“来自这片土地：分享我们的自然与文化遗产”展览，也可在线探索该数字故事

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Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com

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