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Heng Yi® di Hengrui è stata approvata in Cina come soluzione oftalmica innovativa di ciclosporina per il trattamento della malattia dell'occhio secco

original Heng Yi

Heng Yi

SHANGHAI e HEIDELBERG, Germania e CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Hengrui Pharma, un'azienda farmaceutica globale che si concentra sull'innovazione scientifica e tecnologica, e Novaliq GmbH (“Novaliq”), un'azienda biofarmaceutica che si concentra su terapie oculari innovative e di altissimo livello basate sulla sua esclusiva piattaforma con tecnologia senz'acqua EyeSol®, hanno annunciato oggi, 23 giugno 2026, che la China National Medical Products Administration (NMPA) ha approvato Heng Yi® (soluzione oftalmica con ciclosporina allo 0,1%) per il tratttamento di pazienti affetti dalla malattia dell'occhio secco, con l'obiettivo di aumentare la secrezione lacrimale in pazienti con ridotta produzione di lacrime e migliorare i sintomi della malattia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media di Novaliq:
Simone Angstmann-Mehr
info@novaliq.com

Contatto per i media di Hengrui Pharma:
Yizhen Yang
yizhen.yang.yy390@hengrui.com
Investitori: Lina Zhang
lina.zhang.lz511@hengrui.com

Industry:

Hengrui Pharma and Novaliq GmbH

SHH:600276
Details
Headquarters: Heidelberg, Germany
CEO: Christian Roesky
Employees: 25+
Organization: PRI
Release Versions
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