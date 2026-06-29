Geoswift et SKUx annoncent un partenariat stratégique visant à développer un réseau commercial de stablecoins programmables, le premier en son genre

VANCOUVER, Colombie-Britannique et SAINT-PÉTERSBOURG, Floride--(BUSINESS WIRE)--Geoswift et SKUx ont annoncé un partenariat novateur visant à développer un réseau commercial de stablecoins programmables de nouvelle génération. Cette collaboration stratégique effectue le lien entre actifs numériques, finance traditionnelle et commerce physique à l’échelle mondiale, offrant une opportunité véritablement unique en son genre. Elle permet d’associer l’infrastructure mondiale de Geoswift et les contrôles spécialisés au niveau des articles de SKUx, le tout étant directement intégré aux systèmes des points de vente (POS).

À l’heure où l’utilisation des stablecoins par les entreprises ne cesse de croître à l’échelle mondiale, les gouvernements, les entreprises, les réseaux de paiement et les plateformes commerciales basées sur l’IA recherchent de plus en plus une infrastructure de paiement programmable capable de faire le lien entre actifs numériques et commerce traditionnel. Cette innovation va bien au-delà de la simple gestion de trésorerie ou même de la possibilité pour les consommateurs de dépenser des stablecoins dans les commerces de détail. Elle ouvre en effet la voie à une véritable « monnaie programmable », dotée de contrôles intégrés, de règles et d’une utilité ciblée – ce qui nécessite à la fois un règlement programmable et des contrôles programmables des dépenses. Geoswift et SKUx sont particulièrement bien positionnées pour y parvenir en associant le réseau de paiement mondial de Geoswift, ses capacités de règlement en stablecoins, son soutien en matière de liquidités et son infrastructure de conformité à la plateforme d’offres multibrevetée de SKUx et à son vaste réseau de partenaires intervenant au niveau des articles.

Une infrastructure mondiale et une meilleure conformité des commerçants. Conçue pour s’adapter à n’importe quel environnement de vente au détail, la technologie SKUPay® de SKUx est déjà intégrée dans environ 50 % des principaux systèmes de point de vente des supermarchés et des grandes surfaces aux États-Unis, ce qui ouvre la voie à une nouvelle catégorie importante d’infrastructures de paiement pour les commerçants. Bien que le lancement initial se concentre sur les États-Unis, ce partenariat vise à tirer parti du réseau mondial éprouvé et de la portée transfrontalière de Geoswift, dans la foulée de ses récentes intégrations au sein de Visa Direct et du Circle Payments Network. Avec une présence dans plus de 140 pays et la prise en charge de 110 devises de paiement, Geoswift permet une expansion internationale fluide et garantit la conformité des transactions. Grâce à son infrastructure bancaire et de paiement d’envergure mondiale, Geoswift traite les transactions transfrontalières pour le compte d’entreprises, d’institutions financières, de fournisseurs de services d’éducation, de plateformes de commerce électronique et de commerçants internationaux. En alliant la précision des paiements au niveau de chaque article à la transparence des règlements en stablecoins à l’échelle mondiale, le réseau ouvre la voie à des applications programmables entièrement nouvelles dans les domaines de la grande distribution, de la santé, des prestations sociales et du commerce transfrontalier.

Outre ces applications dans le secteur du commerce, le réseau permettra également de mettre en place des programmes de trésorerie d’entreprise qui tireront parti de l’infrastructure des stablecoins pour optimiser la gestion des liquidités, les règlements et l’utilisation du fonds de roulement.

Des garde-fous pour le commerce agentique. Alors que le paysage évolue vers un commerce agentique alimenté par l’IA, dans lequel des agents IA autonomes exécutent des flux financiers, il est primordial de sécuriser la couche de contrôle des commerçants. Si les réseaux de paiement mondiaux s’emploient activement à mettre en place des couches d’autorisation et de règlement, une lacune critique subsiste quant à la validation précise de ce que les agents automatisés achètent. Ce partenariat comble cette lacune en fournissant les garde-fous spécifiques au niveau des articles nécessaires pour accepter les achats automatisés et programmables de manière sécurisée et transparente.

« Les stablecoins ont permis de résoudre la question des règlements programmables. SKUx et Geoswift s’attaquent désormais à celle des dépenses programmables », a déclaré Raymond Qu, PDG du groupe et fondateur de Geoswift. « Ensemble, nous sommes en train de créer l’infrastructure qui permettra aux actifs numériques, aux agents IA, aux entreprises et aux consommateurs d’effectuer des transactions en toute sécurité dans l’économie réelle, et ce à l’échelle mondiale. »

« En intégrant directement le moteur mondial axé sur les liquidités et la conformité de Geoswift à l’infrastructure de notre plateforme, nous allons transformer la façon dont le monde perçoit les actifs numériques au niveau du point de vente », a confié pour sa part Bobby Tinsley, PDG et cofondateur de SKUx. « Il ne s’agit pas seulement de permettre les paiements, mais aussi d’apporter à la prochaine génération du commerce mondial une intelligence et une sécurité sans précédent au niveau de chaque article, notamment dans le monde en pleine expansion des agents IA autonomes. »

La vision à long terme de ce partenariat est de permettre la mise en place d’une monnaie numérique à usage spécifique, programmable selon des règles, des contrôles de dépenses, des exigences de conformité et des instructions de règlement, et utilisable au sein des différents réseaux commerciaux mondiaux.

À propos de Geoswift

Geoswift est une société innovante de technologie de paiement mondiale spécialisée dans les paiements transfrontaliers APAC. Depuis sa création en 2010, la marque Geoswift est devenue synonyme d’innovation propriétaire, d’expertise approfondie dans les cadres réglementaires internationaux et locaux, de partenariats bancaires solides et d’une forte présence mondiale. Titulaire d’une licence aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la RAS de Hong Kong, et soutenue par un vaste réseau de paiement couvrant la région APAC, l’Amérique du Nord, l’EMEA et l’Amérique latine, Geoswift fournit des solutions de paiement transfrontalier personnalisées et de bout en bout à un large éventail de secteurs, notamment l’éducation, le commerce électronique, les voyages et les services financiers.

Sa gamme complète de produits comprend l’acceptation des paiements, les paiements commerciaux, les opérations de change, les comptes commerciaux multidevises, les solutions de cartes, etc. Basée à Vancouver, au Canada, Geoswift dispose également de bureaux régionaux à Hong Kong, San Francisco, Londres et Singapour, offrant des solutions de paiement localisées et transparentes à ses clients du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur geoswift.com.

À propos de SKUx

SKUx propose un réseau ciblé qui allie une livraison simple via un portefeuille mobile à un contrôle granulaire des transactions. Sa plateforme permet aux marques de contourner les systèmes de coupons traditionnels et de les remplacer par des paiements numériques sécurisés qui peuvent être restreints en fonction de la catégorie du commerçant, de la localisation et même jusqu’au niveau des unités de gestion des stocks (SKU). Cette précision au niveau de chaque article contribue à éliminer la fraude et le gaspillage, tout en offrant aux marques une visibilité à 360 degrés sur l’utilisation des fonds en temps réel. Pour plus d’informations, rendez-vous sur skux.io.

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