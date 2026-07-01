Nebex lève 30 millions de dollars lors d'un tour de table d'amorçage mené par GV destiné à construire l'infrastructure de marché de l'économie spatiale mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nebex, la plateforme d'infrastructure de marché dédié à l'économie spatiale mondiale, a annoncé un financement d'amorçage de 30 millions de dollars mené par GV (Google Ventures), avec la participation d'autres fonds de capital-risque de ratio Tier 1. L'entreprise a également annoncé un partenariat bancaire avec J.P. Morgan. Ce financement et ce nouveau partenariat bancaire permettront à Nebex d'accélérer le développement de sa plateforme et de mettre en relation les programmes spatiaux souverains avec les fondateurs et les entreprises qui développent de nouvelles technologies au service de l'industrie spatiale.

« Nous avons créé Nebex en ayant constaté par nous-mêmes que les fondateurs ambitieux du secteur spatial peinent à mener à bien des programmes souverains complexes en raison du manque d'infrastructures de marchés de capitaux capables de soutenir leurs revenus et leur flux de trésorerie. C'est un problème récurrent dans presque tous les autres secteurs », a déclaré Tejpaul Bhatia, CEO de Nebex. « Le soutien de ces entreprises offre à Nebex l'effet de levier et l'infrastructure financière nécessaires pour bâtir l'économie spatiale mondiale à la mesure de ses exigences. »

Depuis ses débuts, l'industrie spatiale a fonctionné en circuit fermé, système dans lequel une poignée d'entreprises historiques fabriquaient du matériel pour un nombre restreint de contrats gouvernementaux. Ce modèle a été profondément bouleversé par l'accès accru à l'orbite et donne lieu à l'émergence d'un véritable marché de l'économie spatiale.

Pour les fondateurs, Nebex signifie plus de temps consacré au développement de leur vision et moins de temps à gérer les fluctuations des revenus et des flux de trésorerie liées aux marchés publics. Au niveau des États, Nebex se traduit par une collaboration internationale et commerciale accrue à l'échelle mondiale et par une réduction des frictions financières transfrontalières. Plus que tout, Nebex veille à ce que les dépenses internationales soient immédiatement réinvesties dans l'économie nationale.

« Les véritables marchés se développent lorsque les infrastructures visibles et invisibles évoluent de concert. C’est le pari que nous faisons avec Nebex », a déclaré Erik Nordlander, associé chez GV. « Tejpaul est un fondateur d'exception qui sait comment agir rapidement dans un secteur aussi complexe et exigeant que le domaine spatial. Nebex met en place l’infrastructure financière qui permettra enfin de libérer tout le potentiel de l’économie spatiale commerciale. »

Fondée fin 2025 par Tejpaul Bhatia, ancien CEO d'Axiom Space, Nebex se fonde sur son expérience de plus d'un milliard de dollars de transactions dans des contrats spatiaux commerciaux avec des gouvernements souverains, SpaceX et la NASA. Participent également Anand Subramanian, fondateur des plateformes d'échange ContextWeb et NimbleTV, financées par le capital-risque, ainsi que Manlio Di Stefano, ancien vice-ministre italien des Affaires étrangères.

« J.P. Morgan est fière d'accompagner Nebex dans sa nouvelle phase de croissance », a déclaré Aneeka Sajid, responsable du marché, économie de l'innovation, technologies appliquées chez J.P. Morgan. « L'économie spatiale est à un tournant décisif, et des fondateurs comme Tejpaul et son équipe mettent en place une infrastructure essentielle qui élargit l'accès à ce secteur et accélère l'innovation dans tout son écosystème. »

À propos de Nebex

Nebex est l'infrastructure de marché de l'économie spatiale mondiale. La plateforme fonctionne comme une couche d'échange mettant directement en relation les entreprises spatiales et les acheteurs souverains, ainsi que les capitaux nécessaires à la réalisation des transactions. Fondée par Tejpaul Bhatia et Anand Subramanian, anciens dirigeants d'Axiom Space et entrepreneurs en série, Nebex a pour mission de bâtir une économie spatiale fonctionnelle, où les flux financiers circulent dans le secteur spatial comme sur n'importe quel autre marché terrestre. Nebex bénéficie du soutien de GV, Eniac Ventures, 2048 Ventures, Better Tomorrow Ventures, Oceans Ventures, AIN Ventures, Also Capital, Anagram, Armory Square Ventures, Multiball Capital, Trajectory Capital et VSC Ventures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.nebex.com

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