Z Abú Zabí do Imoly: A2RL expanduje na mezinárodní scéně s historickým debutem autonomních závodů na ikonickém italském okruhu
Z Abú Zabí do Imoly: A2RL expanduje na mezinárodní scéně s historickým debutem autonomních závodů na ikonickém italském okruhu
První mezinárodní závod soutěže A2RL představuje významný krok k dosažení ambice stát se prvním mezinárodním šampionátem na světě pro plně autonomní závodní vozy
Až 5 týmů, včetně TUM, PoliMOVE, Unimore, Kinetiz a Constructor, vybraných ze sezóny 2025, se zúčastní prvního autonomního závodu více vozů na světě v Evropě
A2RL navázala před závodem spolupráci s italskou komunitou motorsportu, inženýrství a studentů prostřednictvím akce Motor Valley Fest a univerzitní roadshow
Po evropské premiéře v Imole bude sezóna 2026 zakončena na okruhu Yas Marina Circuit v Abú Zabí
IMOLA, Itálie--(BUSINESS WIRE)--Závodní soutěž Abu Dhabi Autonomous Racing League, A2RL, bude mít mezinárodní premiéru dne 5. září 2026 v italské Imole, a na jednom z nejikoničtějších a nejnáročnějších závodních okruhů světa se představí až 5 plně autonomních závodních vozů na bázi monopostu Dallara Super Formula SF23.
Soutěž A2RL, pořádaná organizací ASPIRE, odnoží Rady pro výzkum pokročilých technologií (ATRC) v Abú Zabí, se rychle vyvinula z odvážného veřejného testovacího pole pro umělou inteligenci za extrémních závodních podmínek v plnohodnotnou závodní sérii. Nadcházející závod v italské Imole představuje významný krok v její globální expanzi po dvou průlomových sezónách na okruhu Yas Marina Circuit v Abú Zabí a otevírá první mezinárodní kapitolu šampionátu, než se vrátí do hlavního města Spojených arabských emirátů na finále sezóny v roce 2026.
Úřadující šampion A2RL TUM (Německo) bude v Imole soutěžit po boku týmů Unimore Racing (Itálie) a PoliMOVE (Itálie), které si zajistily účast díky svým výkonům v sezóně 2025. Další dva týmy, Kinetiz (SAE) a Constructor Racing (Německo), se před závodním víkendem utkají v kvalifikačních podnicích o zbývající místa na startovním roštu.
Jeho Excelence Faisal Al Bannai, generální tajemník Rady pro výzkum pokročilých technologií (ATRC), uvedl: „Soutěž A2RL začala v Abú Zabí s jasným poselstvím: budoucnost mobility musí být testována otevřeně, důsledně a na hranicích výkonu. Její mezinárodní premiéra v Imole ukazuje, jak Spojené arabské emiráty převádějí odvážné ambice výzkumu a vývoje do globálně relevantních technologických platforem, které mohou výrazně urychlit pokrok v oblasti autonomní mobility.“
Stephane Timpano, generální ředitel organizace ASPIRE, řekl: „Přenesení soutěže A2RL do Imoly je významným milníkem v naší snaze vybudovat první mezinárodní šampionát na světě pro plně autonomní závodní vozy. Jen málo okruhů má takovou tradici a takové globální postavení jako Imola, což z něj dělá vskutku významné jeviště pro náš první mezinárodní závod. Toto je důležitý krok pro autonomní motorsport jako technologickou platformu i jako nově vznikající globální sportovní formát.“
V návaznosti na dvě průlomové sezóny v Abú Zabí se soutěž A2RL vyvinula z prvního závodu autonomních vozů na světě ve velké finále šesti vozů, které zahrnuje wheel-to-wheel závodění rychlostí přesahující 250 km/h. Soutěž se také stala určující platformou pro soupeření mezi člověkem a umělou inteligencí, přičemž výkonnostní rozdíl mezi autonomními systémy a profesionálními jezdci se dramaticky zmenšil z 10 s v roce 2024 na pouhých 1,58 s v roce 2025. Kromě pokroku na samotné trati si soutěž A2RL dokázala vybudovat stále rostoucí základnu příznivců a posílit pozici Abú Zabí jakožto předního centra pro autonomní mobilitu a inovace v oblasti umělé inteligence.
Imola: Skutečný test autonomního závodního umění
Okruh Imola, kde se koná evropský závod série Le Mans, je známý svými náročnými stoupáními, úzkou tratí s omezenými výjezdovými plochami a obtížnými předjížděcími zónami. Jeho technicky náročné zatáčky a úzké okraje prověří, jak autonomní systémy zvládají přilnavost, provoz, umístění a předjíždění pod neustálým tlakem. Pro soutěžící týmy představuje tato akce vysoce náročné soutěžní prostředí, kde výkon bude záviset na přesnosti softwaru, integraci senzorů, inženýrské strategii a autonomním rozhodování v reálném čase.
Alessandro Tucci, výkonný ředitel iniciativy House of Grand Challenges v organizaci ASPIRE, řekl: „Imola je ideálním testovacím okruhem pro špičkové týmy soutěže A2RL, kde mohou předvést své závodní dovednosti na extrémně náročné trati. Imola neumožňuje polovičatá opatření. Odměňuje přesnost, kontrolu a odvahu, což z ní dělá ten správný okruh pro autonomní závodění, kde je možné předvést, co tento způsob závodění dokáže pod reálným tlakem. Každý vůz na trati je výsledkem práce inženýrů a programátorů, kteří posouvají umělou inteligenci z roviny simulace do reálné soutěže.“
Od série Sim Sprint na okruh v Imole
Před srpnovým testováním na okruhu v Imole se budou týmy připravovat prostřednictvím virtuálního závodního ekosystému A2RL, přičemž série Sim Sprint poběží od 19. května do 17. července napříč vysoce věrnými digitálními dvojčaty Yas Marina, A2RL Autodrome, Suzuka a Imola, než skončí na okruhu Yas Marina North Circuit, domovu Velkého finále soutěže A2RL. Během předchozí sezóny série Sim Sprint poskytla více než 5 000 hodin kolektivního simulačního testování a závodění celkem 11 týmů. Platforma poskytuje týmům kontrolované prostředí pro vývoj a ověřování jejich algoritmů před autonomním závodění v reálném světě. V celé sérii budou týmy čelit závodům více vozů, předjíždění, scénářům reakce na incidenty a okrajovým případům, které je obtížné bezpečně napodobit na trati. Tím, že poskytuje týmům více kilometrů závodění proti konkurenci před závodem v Imole, pomáhá série Sim Sprint připravit systémy AI na rychlost, tlak a nepředvídatelnost živého autonomního závodění.
Spolupráce s italským ekosystémem motorsportu a inženýrství
Před závodem zapojila soutěž A2RL italskou motoristickou, inženýrskou a akademickou komunitu prostřednictvím akce Motor Valley Fest a série univerzitních roadshow. V rámci této spolupráce se vedení A2RL zúčastnilo programu akce Motor Valley Fest, modenské akce oslavující automobilový průmysl v regionu Emilia-Romagna, kde byl na stánku v Imole vystaven vůz A2RL Super Formula. Roadshow se zúčastnily Univerzita v Bologni, Univerzita v Modeně a Reggio Emilia a Politecnico di Milano, které studenty seznámily s technologií A2RL, její rolí jako testovací platformy pro vysokorychlostní umělou inteligenci a s budoucími možnostmi pro týmy, inženýry a programátory, aby se do série zapojili. Tato iniciativa odráží širší poslání A2RL propojit hraniční výzkum v oblasti umělé inteligence s příští generací talentů.
Po Imole se A2RL vrátí na okruh Yas Marina Circuit a přenese tak sérii zpět do hlavního města Spojených arabských emirátů, kde se autonomní závody posunuly od konceptu k soutěžní realitě. Akce v Abú Zabí uzavře sezónu 2026 a uzavře tak i kruh – od místa svého zrodu přes první mezinárodní závod až po návrat zpět. Okruh Yas Marina Circuit, domov A2RL od jeho spuštění v roce 2024, zůstává měřítkem pro neustálý vývoj a růst celé soutěže.
Série 2026 je možná díky podpoře SteerAI, spolu s předními partnery AD Ports a du Infra; oficiálními partnery AWS, Abu Dhabi Mobility a Abu Dhabi Gaming; oficiálními podporovateli HP a Castore; a technickými partnery PACETEQ a Live in Five.
*Zdroj: AETOSWire
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