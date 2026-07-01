Nebex raccoglie 30 milioni di dollari in un seed round condotto da GV per costruire un'infrastruttura di mercato per l'economia spaziale globale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Nebex, la piattaforma di infrastrutture del mercato per l'economia spaziale globale, ha annunciato un round di finanziamento seed da 30 milioni di dollari, guidato da GV (Google Ventures), con la partecipazione di altri fondi di venture capital di punta. La società ha anche annunciato una relazione bancaria con J.P. Morgan. La raccolta di capitali e la nuova collaborazione bancaria aiuteranno Nebex ad ampliare la sua piattaforma e a connettere i programmi dello spazio sovrano con i fondatori e le aziende che creano nuove tecnologie per servire l'industria spaziale.

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