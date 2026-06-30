Van Abu Dhabi naar Imola: A2RL breidt internationaal uit met historische primeur voor autonoom racen op het iconische Italiaanse circuit

IMOLA, Italië--(BUSINESS WIRE)--De Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) maakt op 5 september 2026 in Imola, Italië, haar internationale racedebuut. Tijdens dit evenement verschijnen maximaal vijf volledig autonome raceauto's, gebaseerd op de Dallara Super Formula SF23, aan de start op een van de meest iconische en uitdagende racecircuits ter wereld.

A2RL, georganiseerd door ASPIRE, de divisie voor grand challenges van de Advanced Technology Research Council van Abu Dhabi, heeft zich in korte tijd ontwikkeld van een ambitieus publiek testplatform voor AI onder extreme raceomstandigheden tot een volwaardige competitieve raceserie. De komende race op het circuit van Imola vormt een belangrijke stap in de wereldwijde uitbreiding van A2RL. Na twee baanbrekende seizoenen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi luidt deze wedstrijd het eerste internationale hoofdstuk van het kampioenschap in, voordat het voor de seizoensfinale van 2026 terugkeert naar de hoofdstad van de VAE.

Regerend A2RL-kampioen TUM (Duitsland) zal in Imola deelnemen naast Unimore Racing (Italië) en PoliMOVE (Italië), die zich hebben gekwalificeerd door hun prestaties tijdens het seizoen 2025. Twee extra teams, Kinetiz (VAE) en Constructor Racing (Duitsland), zullen in de kwalificatiewedstrijden vóór het raceweekend strijden om de resterende plaatsen.

Z.E. Faisal Al Bannai, secretaris-generaal van de Advanced Technology Research Council, zei: “A2RL is in Abu Dhabi begonnen vanuit een duidelijke overtuiging: de toekomst van mobiliteit moet openlijk, grondig en op de grenzen van prestaties worden getest. Het internationale debuut op Imola laat zien hoe de VAE gedurfde R&D-ambitie vertaalt in wereldwijd relevante technologieplatforms die de vooruitgang op het gebied van autonome mobiliteit kunnen versnellen”.

Stephane Timpano, CEO van ASPIRE, zei: “De komst van A2RL naar Imola vormt een belangrijke mijlpaal in onze ambitie om uit te groeien tot het eerste internationale kampioenschap ter wereld voor volledig autonome raceauto's. Weinig circuits hebben het erfgoed en de wereldwijde reputatie van Imola, waardoor het een krachtig podium is voor onze eerste internationale race. Dit is een belangrijke stap voor autonome motorsport als zowel een technologieplatform als een opkomend wereldwijd sportformaat.”

Voortbouwend op twee baanbrekende seizoenen in Abu Dhabi, is A2RL geëvolueerd van een wereldprimeur in de vorm van een autonome race met vier auto's naar een Grand Final met zes auto's, met wiel-aan-wiel-racen bij meer dan 250 km/u. De competitie is ook een bepalend platform geworden voor de Human vs AI-competitie, waarbij de prestatiekloof tussen autonome systemen en professionele coureurs drastisch is verkleind van 10 seconden in 2024 tot slechts 1,58 seconden in 2025. Naast de vooruitgang op het circuit heeft A2RL een groeiend wereldwijd publiek opgebouwd en de positie van Abu Dhabi als een toonaangevende hub voor autonome mobiliteit en AI-innovatie versterkt.

Imola: de ultieme test voor autonoom racevermogen

Het circuit van Imola, waar de European Le Mans Series wordt verreden, staat bekend om zijn hoogteverschillen, smalle racelijnen met beperkte uitloopzones en uitdagende inhaalzones. De technische bochten en smalle marges zullen testen hoe autonome systemen grip, verkeer, positionering en inhalen onder constante druk beheren. Voor de deelnemende teams vormt het evenement een zeer veeleisende competitieve omgeving waarin de prestaties afhangen van de precisie van de software, de sensorintegratie, de engineeringstrategie en de realtime autonome besluitvorming.

Alessandro Tucci, uitvoerend directeur van de House of Grand Challenges bij ASPIRE, zei: “Imola is het ideale testplatform voor de beste A2RL-teams om hun racecapaciteiten te demonstreren op een uiterst uitdagend circuit. Imola laat geen half werk toe. Het beloont precisie, controle en moed, waardoor het het juiste circuit is voor autonoom racen om te laten zien wat het kan onder echte druk. Elke auto op het circuit draagt het werk van ingenieurs en programmeurs die AI van simulatie naar echte competitie brengen.”

Van Sim Sprint naar het circuit

Voordat ze in augustus op het Imola Circuit testen, zullen de teams zich voorbereiden via het virtuele race-ecosysteem van A2RL, met de Sim Sprint-serie die van 19 mei tot 17 juli loopt op high-fidelity digitale tweelingen van Yas Marina, het A2RL Autodrome, Suzuka en Imola, voordat deze wordt afgesloten op het Yas Marina North Circuit, de thuisbasis van de A2RL Grand Final. Tijdens het vorige seizoen leverde Sim Sprint meer dan 5.000 uur aan collectieve simulatietests en races voor 11 teams. Het platform biedt teams een gecontroleerde omgeving om hun algoritmen te ontwikkelen en te valideren voorafgaand aan de echte autonome competitie. In de hele serie zullen teams te maken krijgen met races met meerdere auto's, inhaalmanoeuvres, scenario's voor incidentrespons en extreme gevallen die moeilijk veilig op het circuit te repliceren zijn. Door teams meer competitieve kilometers te geven vóór Imola, helpt Sim Sprint om AI-systemen voor te bereiden op de snelheid, druk en onvoorspelbaarheid van live autonome races.

De Italiaanse autosport- en engineering-gemeenschap betrekken

Voorafgaand aan de race betrok A2RL de Italiaanse motorsport-, engineering- en academische gemeenschappen via Motor Valley Fest en een reeks universitaire roadshows. Als onderdeel van deze betrokkenheid namen A2RL-managers deel aan het programma op Motor Valley Fest, het in Modena gevestigde evenement ter ere van de auto-industrie van Emilia-Romagna, waar een A2RL Super Formula-auto op de Imola-stand werd tentoongesteld. De roadshow omvatte de Universiteit van Bologna, de Universiteit van Modena en Reggio Emilia en de Politecnico di Milano, waarbij studenten kennismaakten met de technologie van A2RL, de rol ervan als een hogesnelheids-AI-testomgeving en toekomstige trajecten voor teams, ingenieurs en programmeurs om deel te nemen aan de serie. Dit initiatief weerspiegelt de bredere missie van A2RL om grensverleggend AI-onderzoek te verbinden met de volgende generatie talent.

Na Imola keert A2RL terug naar het Yas Marina Circuit, waardoor de serie terugkeert naar de hoofdstad van de VAE, waar autonome races met een hoge inzet van concept naar competitieve realiteit zijn overgegaan. Het evenement in Abu Dhabi sluit het seizoen 2026 af en brengt het kampioenschap terug naar waar het begon, van de geboorteplaats naar de eerste internationale race en weer terug. Als de thuisbasis van A2RL sinds de lancering in 2024, blijft het Yas Marina Circuit de referentielocatie voor de voortdurende evolutie en groei van de competitie.

De serie van 2026 wordt mogelijk gemaakt met de steun van SteerAI, samen met de toonaangevende partners AD Ports en du Infra; de officiële partners AWS, Abu Dhabi Mobility en Abu Dhabi Gaming; de officiële supporters HP en Castore; de technische partners PACETEQ en Live in Five.

*Bron: AETOSWire