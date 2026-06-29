Esri patrocina una exhibición en el Instituto Smithsonian que expone objetos naturales y culturales de los 50 estados de EE. UU.

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en inteligencia de ubicación, patrocina From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage, una nueva exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian que expone objetos de los 50 estados de EE. UU. y explora la profunda conexión entre personas, lugares y el mundo natural que unen a la nación.

La exhibición, que abrió sus puertas este 18 de junio y se extenderá hasta 2029, reúne más de 600 especímenes y artefactos culturales de los Estados Unidos, Washington, D. C. y los cinco territorios que los estadounidenses consideran su hogar. Basada en la colección propia del museo, From These Lands muestra la forma en que se cruzan los sistemas naturales, las tradiciones culturales y las geografías.

La exhibición presenta historias que abarcan millones de años, desde formaciones geológicas y fósiles antiguos hasta artefactos culturales y revoluciones científicas, para invitar a que los visitantes reflexionen sobre su propio sentido de pertenencia. Al combinar especímenes naturales con objetos culturales, From These Lands demuestra la manera en que las culturas humanas son definidas por el mundo natural y, al mismo tiempo, lo definen activamente.

La tecnología de Esri desempeña un papel central para que estas temáticas cobren vida. Los mapas animados dentro de la galería permiten que los visitantes exploren América del Norte a través de lentes geográficos como topografías, biomas, geologías, rutas migratorias y cuencas hídricas, para ayudar a revelar patrones y relaciones entre distintos paisajes.

El Instituto Smithsonian colaboró con Esri para crear una historia complementaria que extiende la nueva exhibición a una experiencia digital dinámica. La historia de ArcGIS StoryMaps integra mapas, contenido multimedia y relatos para conectar objetos e historias entre distintos lugares y transformar de manera efectiva la exhibición en un recurso interactivo vivo al que se puede acceder desde cualquier lugar.

"Estamos muy entusiasmados y honrados de realizar esta contribución a una exhibición tan enriquecedora en el Instituto Smithsonian que muestra la historia natural del país", señaló Jack Dangermond, presidente de Esri. "La experiencia inmersiva de los artefactos y los mapas animados del museo enfatizan la forma en que nuestra geografía común nos conecta incluso a través de grandes distancias y fronteras".

Los visitantes pueden experimentar From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian de Washington D. C. y explorar la historia en línea.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado de software de sistemas de información geográfica (SIG), inteligencia de localización y cartografía, ayuda a sus clientes a liberar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y empresariales. Fundada en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que ofrecen asistencia local en más de 100 países de los seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y el análisis geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo situándolos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

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