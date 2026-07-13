Record lance « Record Amanah », une plateforme d'investissement conforme à la charia

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Record Asset Management GmbH (RAM), filiale de Record plc (Record Financial Group), société cotée à Londres, est heureuse d'annoncer le lancement de Record Amanah, sa plateforme dédiée aux solutions d'investissement conformes à la charia.

RAM est la branche européenne de gestion d'actifs de Record Financial Group, groupe d'investissement spécialisé coté à Londres qui gère 115 milliards de dollars d'actifs pour le compte de clients institutionnels du monde entier. Le portefeuille d'investisseurs de Record comprend des fonds de pension, des fondations, des institutions souveraines et d'autres gestionnaires d'actifs, avec lesquels le Groupe a noué des relations de longue date grâce à son approche personnalisée en matière de solutions d'investissement et de gestion des risques. Située à Londres, Record possède des bureaux à Hambourg, Zurich, Zoug, New York et Hong Kong.

Ce lancement fait suite à une série de transactions fructueuses et conformes à la charia, réalisées par Record. La plus récente, effectuée pour le compte d'un client établi à Brunei, illustre la demande croissante des investisseurs institutionnels en quête d'opportunités d'investissements alliant des rendements attractifs ajustés au risque et le respect des principes de la finance islamique.

Record Amanah a été créée en partenariat avec Khalij Group (https://recordfg.com/what-we-do/private-markets/record-amanah/), une équipe londonienne de professionnels de la finance islamique dotés d'une vaste expérience en matière de structuration et de conseil sur les investissements conformes à la charia.

La plateforme se concentrera initialement sur les marchés privés et les opportunités de capital-investissement, en proposant des solutions d'investissement structurées et conformes aux principes de la charia, tout en maintenant les normes rigoureuses en matière d'investissement, de gestion des risques et de gouvernance qui font la réputation de Record.

Cette initiative renforce encore les compétences de Record sur les marchés privés et la capacité du Groupe à servir une base d'investisseurs internationaux élargie, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, où la demande de solutions d'investissement conformes à la charia est encore en hausse.

Jan Hendrik Witte, CEO de Record Financial Group, a signalé :

« Le lancement de Record Amanah représente une évolution spontanée de notre stratégie sur les marchés privés. Nous avons déjà prouvé notre capacité à proposer des solutions d'investissement conformes à la charia à nos clients institutionnels, et cette plateforme offre un cadre dédié nous permettant de développer ces compétences. En combinant l'expertise de Record en matière d'investissement avec la connaissance approfondie de Khalij en finance islamique, nous sommes convaincus d'être parfaitement positionnés pour répondre à la demande croissante d'investissements de qualité et conformes à la charia sur les marchés privés. »

Asim Khan, CEO de Khalij Group, a affirmé :

« La finance islamique repose sur les principes de partenariat, de transparence et d'investissement dans des activités économiques productives. Grâce à Record Amanah, nous associons ces principes à l'expertise de Record en matière d'investissement institutionnel et à son rayonnement international. Nous sommes convaincus que ce partenariat offrira des opportunités exceptionnelles aux investisseurs souhaitant accéder aux marchés privés grâce à des structures à la fois commercialement attractives et pleinement conformes aux valeurs de la charia. »

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie plus globale de Record visant à élargir son offre sur les marchés privés et à créer des capacités d'investissement différenciées pour ses clients du monde entier.

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