Esri patrocina exposição da Smithsonian que apresenta objetos naturais e culturais de todos os 50 estados
Esri patrocina exposição da Smithsonian que apresenta objetos naturais e culturais de todos os 50 estados
Destas Terras destaca conexões entre pessoas, lugares e o mundo natural mediante espécimes físicos e mapas digitais.
- A Esri é a patrocinadora principal da exposição Destas Terras da Smithsonian e desenvolveu mapas baseados no ArcGIS e um complemento digital para ampliar o engajamento para além do museu.
- A exposição apresenta mais de 600 espécimes e objetos culturais de todos os 50 estados, de Washington, D.C., e dos territórios dos EUA, provenientes do acervo de mais de 148 milhões de objetos do Museu Nacional de História Natural da Smithsonian.
- Concebida em torno de temas como conexão, diversidade e descoberta, a exposição explora como paisagens, ecossistemas e tradições culturais moldam uns aos outros ao longo de regiões e do tempo.
- Experiências de mapeamento animado permitem aos visitantes explorar a topografia, os biomas, a geologia, os padrões de migração e as bacias hidrográficas, revelando relações em todo o continente.
- O ArcGIS StoryMaps transforma a exposição física em uma narrativa digital acessível, ampliando seu alcance para educadores, estudantes e públicos em todo o mundo.
REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial em inteligência de localização, está patrocinando Destas Terras: Compartilhando Nosso Patrimônio Natural e Cultural, uma nova exposição no Museu Nacional de História Natural da Smithsonian que apresenta objetos de todos os 50 estados e explora as profundas conexões entre pessoas, lugares e o mundo natural que unem a nação.
A exposição, inaugurada em 18 de junho e estando aberta até 2029, reúne mais de 600 espécimes e objetos culturais dos EUA, Washington, D.C. e dos cinco territórios que compõem o país. A exposição, que faz parte do acervo do próprio museu, Destas Terras mostra como os sistemas naturais, as tradições culturais e a geografia se interagem.
A exposição apresenta histórias que abrangem milhões de anos, desde fósseis antigos e formações geológicas até artefactos culturais e descobertas científicas, convidando os visitantes a refletir sobre seu próprio sentido de lugar. Ao combinar espécimes naturais com objetos culturais, Destas Terras demonstra como as culturas humanas são moldadas pelo mundo natural e, por sua vez, o moldam de forma ativa.
A tecnologia da Esri desempenha um papel essencial para dar vida a estes temas. Os mapas animados dentro da galeria permitem aos visitantes explorar a América do Norte através de lentes geográficas como a topografia, biomas, geologia, rotas migratórias e bacias hidrográficas, ajudando a revelar padrões e relações entre paisagens.
A Smithsonian colaborou com a Esri para criar uma narrativa complementar que expande a nova exposição a uma experiência digital dinâmica. A história no ArcGIS StoryMaps integra mapas, multimídia e conteúdo narrativo para conectar objetos e histórias em diferentes locais, ao transformar efetivamente a exposição em um recurso interativo e dinâmico, acessível de qualquer lugar.
"Estamos honrados e empolgados em contribuir para uma exposição tão enriquecedora na Smithsonian, a qual destaca a história natural do país", disse Jack Dangermond, presidente da Esri. "A experiência imersiva proporcionada pelos objetos e mapas animados do museu enfatiza como nossa geografia compartilhada nos conecta, mesmo através de grandes distâncias e fronteiras."
Os visitantes podem ter a experiência Destas Terras: Compartilhando Nosso Patrimônio Natural e Cultural no Museu Nacional de História Natural da Smithsonian, em Washington, DC, e explorar a história online.
Sobre a Esri
A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações em todo o mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.
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