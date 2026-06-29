Esri贊助史密森學會展覽，展示全美50個州的自然與文化瑰寶

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位置智慧領域的全球領導者Esri正在贊助史密森學會國家自然歷史博物館的全新展覽——「來自這片土地：分享我們的自然與文化資產」(From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage)。該展覽展示了來自全美50個州的珍貴展品，深入探討了將美國密切相連的人、地域與自然世界之間的深厚紐帶。

該展覽於今年6月18日開幕，將持續展出至2029年。展覽聚集來自全美各地、華盛頓特區以及五個美國海外領地的600多件標本和文化文物。憑藉博物館自身的豐富館藏，「來自這片土地」生動展現了自然系統、文化傳統與地理環境如何交織融合。

展覽呈現了跨越數百萬年的故事——從遠古化石、地質構造到文化文物與科學突破，邀請參觀者重新審視自己與所處地域的情感連結。透過將自然標本與文化物品並置展示，「來自這片土地」深刻揭示了人類文化既受自然世界塑造，又反過來正向影響自然世界的雙重關係。

Esri的技術在詮釋這些主題的過程中發揮了核心作用。展廳內的動畫地圖讓參觀者能夠透過地形、生物群落、地質構造、遷徙路線和集水區等地理視角探索北美大陸，從而協助揭示不同地貌之間的模式與關係。

史密森學會與Esri合作打造了一個配套故事，將全新展覽延伸為充滿活力的數位體驗。ArcGIS StoryMaps故事將地圖、多媒體與敘事內容相融合，將不同地點的展品與故事密切相連，成功將實體展覽轉化為一個隨時隨地均可存取的、鮮活的互動資源。

Esri總裁Jack Dangermond表示：「我們深感榮幸，也欣然為史密森學會這場展示國家自然歷史的豐富展覽貢獻力量。博物館的實體文物與動畫地圖帶來的沉浸式體驗，充分強調了共同的地理環境如何跨越遙遠的距離與邊界，將我們密切相連。」

參觀者可以前往位於華盛頓特區的史密森學會國家自然歷史博物館，親自體驗「來自這片土地：分享我們的自然與文化資產」展覽，也可線上探索該數位故事。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com 。

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