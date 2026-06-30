MANE、グローバルな計画機能強化に向けキナクシスを選定

カナダ・オンタリオ州オタワ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キナクシス®（TSX:KXS）は、エンド・ツー・エンドのサプライチェーン計画およびオーケストレーションのグローバル・リーダーです。キナクシスは、フレーバー・フレグランス業界で世界トップ5に入る主要企業の1つであるMANEが、より広範な全社変革の取り組みの一環としてグローバルな成長を加速させる中、計画機能を刷新するためにキナクシスを選定したと発表しました。

南フランスに本社を置き、複数地域にまたがる広範なグローバル展開と国際市場の顧客基盤を有するMANEは、イノベーション、専門技術力、サステナビリティーへの強いコミットメントで知られています。同社は、継続的な成長と世界規模で高まる業務の複雑性に対応するため、より連携性の高いエンド・ツー・エンドの計画機能に投資しています。

市場の主要競合他社との広範な比較・評価プロセスを経て、MANEは、複数地域にまたがる複雑な計画環境において、迅速かつ透明性の高い形で、確信を持った計画策定を支援できる実証済みの能力を評価し、Kinaxis Maestro™プラットフォームを選定しました。静的データと逐次的なプロセスに依存するレガシー・システムとは異なり、Maestroでは、チームが変化の影響を即座に把握し、リアルタイムでシナリオを検証し、より迅速で的確な意思決定を行うことができます。

「キナクシスは、当社の急速な変革を支えるうえで求めていた最新のアーキテクチャーと柔軟性を備えていました」とMANEのERPプログラム・ディレクター、スコット・クイン氏は述べています。「当社が必要としていたのは、グローバルな事業展開に合わせて拡張でき、各地域のチームを支援し、当社が成長を続ける中で需要を一元的かつ信頼性の高い形で可視化できるAI駆動型ソリューションでした。」

Maestroにより、MANEはコンカレント・データ・モデルに基づくAI搭載の需要計画機能を活用できるようになり、チームは変化を即座に評価し、部門横断で需要に関する意思決定を整合させることができます。またMaestroは、静的で分断された計画プロセスを、より俊敏で対応力の高いアプローチへ置き換えるための基盤も提供します。

「MANEの急速なグローバル展開により、天然原料の調達、ますます相互につながる供給ネットワークの管理、多様な地域市場の顧客ニーズへの対応など、計画業務には新たなレベルの複雑性が生じています」とキナクシスのコマーシャル・オペレーション統括プレジデント、マーク・モーガンは述べています。「このレベルの複雑性に対応するには、計画業務に対する根本的に異なるアプローチが必要です。MANEは、次の成長段階を支えるために必要なオーケストレーション機能を提供するパートナーとしてキナクシスを選定することで、先見性のあるリーダーシップを示しています。Maestroを基盤とすることで、MANEは変化を先取りし、事業全体で意思決定を整合させ、自信を持って事業規模を拡大できる体制がさらに整います。キナクシスは、MANEの新たな成長段階を支援できることをうれしく思います。」

MANEはサプライチェーンの変革を段階的に進めており、初期導入は需要計画に重点を置くものとなります。MANEの成長に伴い、将来的にはMaestroの利用拡大も見込まれています。キナクシスと、キナクシスが提供する業界をリードするサプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォームの詳細については、www.kinaxis.comをご覧ください。

キナクシスについて

キナクシスは、先進的なサプライチェーン計画およびオーケストレーション分野のリーダーであり、複雑なグローバル・サプライチェーンを支え、それを管理する人々を支援しています。当社のAIを組み込んだ強力なサプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォーム「 Maestro 」は、独自の技術と手法を組み合わせ、複数年にわたる戦略的計画からラストワンマイル配送に至るまで、サプライチェーン全体に完全な透明性と俊敏性を提供します。キナクシスは、今日の不確実性や混乱を乗り越えるために必要な俊敏性と予測可能性を提供する企業として、名だたるグローバルブランドから信頼を得ています。詳細については、 kinaxis.com をご覧いただくか、 LinkedIn で当社をフォローしてください。

ソース：Kinaxis Inc.

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