菁英障礙超越聯盟(PJL)與McCarthy障礙超越隊宣布里程碑式收購交易

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 菁英障礙超越聯盟(PJL)今日宣布，資深交易員、投資人及職業賽車手Jason McCarthy和McCarthy Jumping League LLC以5000萬美元的里程碑式金額收購了PJL的第一支隊伍，進一步鞏固了這一備受讚譽的職業馬術聯賽的上升動力。

這一里程碑式的投資代表了在新成立的體育競賽中，一支隊伍所獲得的前所未見的估值，並彰顯出成熟投資人對PJL的信心。

首屆PJL賽季計畫於2027年4月拉開帷幕。

McCarthy在其職業生涯中曾在金融領域擔任領導職務，為聯賽帶來了豐富的投資和交易經驗。身為麻省理工學院的畢業生，McCarthy是一家自營交易公司的創辦人兼管理負責人，該公司活躍於廣泛的國內外市場。他與妻子Newsha及女兒Natalia都十分熱愛馬術，在紐約州沃特米爾和佛羅里達威靈頓均擁有馬場。Natalia是一名青少年競技騎手，立志有朝一日能在最高等級的障礙賽中競技。

收購McCarthy障礙超越隊反映了投資人對McCourt Global承諾的3億美元獎金，以及PJL的長期願景、商業模式和財務可行性的信心。透過專注於擴大馬術運動的商業潛力，PJL正在將自身打造為一個具有投資價值的運動項目，並擁有清晰的長期資產加值路徑。

McCarthy在評論此次投資時表示：「就像Frank McCourt一樣，我們一家進入這項運動的旅程始于我的妻子Newsha，她對馬匹的終生熱愛首先引領我們走進了馬術世界。透過她的熱情，我們成為了障礙超越賽的粉絲，並對人與馬之間非凡的夥伴關係產生了深深的欣賞。

我們對PJL的願景深信不疑——一個堅守最高道德標準、奉行唯才是舉並致力於打造菁英賽事的聯賽，其背後以永續的商業模式為支撐，能夠吸引全球最優秀的騎手，並提供可與全球最偉大體育競賽比擬的粉絲體驗。

我們認為這項運動在保持其獨特價值觀的同時，擁有巨大的潛力來擴大其全球受眾。我們確信PJL將協助實現這一潛力，並推動我們所熱愛的這項運動實現有意義的成長。」

McCourt Global執行董事長Frank McCourt補充說道：「這項投資是對PJL願景和障礙超越運動未來潛力的強力肯定。從一開始，我們的雄心就是為這項運動吸引新的資本和新的成長機會。Jason和他的家人體現了我們希望在聯賽內秉持的價值觀和精神，我們欣然歡迎McCarthy障礙超越隊成為PJL的第一個參賽隊伍營運方。」

關於菁英障礙超越聯盟(PJL)

PJL是一項開創性的全球賽事，共設16支參賽隊伍，正在定義障礙超越賽的新時代。

PJL由McCourt Global及其執行董事長Frank McCourt提供支援，並由馬術運動、國際賽事和娛樂領域的領軍人物共同打造，匯聚全球頂尖騎手和馬匹，在北美、歐洲和中東的14座代表性場館展開競技，爭奪該運動歷史上最大的獎金池（前三年保證提供3億美元獎金）。

PJL旨在向新受眾普及這項運動，同時尊重其傳統底蘊，將頂尖競技表現與頂級娛樂體驗相結合。聯賽與Box to Box Films（F1紀錄片《飆速求生》(Drive to Survive)背後的製作公司）達成合作，並採用免費轉播模式，進一步強化賽事吸引力。

尖端技術、高度透明和創新團隊賽制提升了這項頂尖運動賽事的懸念、強度和競技對抗性，在不違背核心價值觀的前提下，充分釋放障礙超越運動的潛力，滿足當今全球運動和娛樂市場的需求。

PJL以其對馬匹和騎手福利最高標準的承諾而著稱。

隨著聯賽推進系列賽批准流程，PJL繼續與國際馬術總會(FEI)密切合作。預期很快就會有結果公布。

關於 McCarthy障礙超越隊

McCarthy障礙超越隊由McCarthy家族辦公室私人持有，該辦公室服務於McCarthy家族的利益。

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