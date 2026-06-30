MANE selecteert Kinaxis om zijn wereldwijde planningscapaciteiten te versterken

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een wereldleider in planning en orkestratie van de end-to-end toeleveringsketen, maakte vandaag bekend dat MANE, wereldwijd een van de top vijf organisaties in de sector van smaak- en geurstoffen, Kinaxis heeft geselecteerd om zijn planningscapaciteiten te moderniseren nu het bedrijf zijn wereldwijde groei versnelt in het kader van een ruimer initiatief voor transformatie binnen de hele onderneming.

De hoofdzetel van MANE is gevestigd in het zuiden van Frankrijk, met een belangrijke wereldwijde voetafdruk in verschillende regio's en klanten in internationale markten. Het bedrijf staat bekend voor zijn innovatie, technische expertise en sterke inzet ten behoeve van duurzaamheid.

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