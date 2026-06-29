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Geoswift與SKUx宣布達成策略性合作，共建首創的可程式化穩定幣商業網絡

透過全球可程式化貨幣基礎設施，將數位資產、傳統金融、企業資金管理與代理式商業密切相連

卑詩省溫哥華和佛羅里達州聖彼德堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- GeoswiftSKUx宣布達成一項具有開創性的合作夥伴關係，共同開發下一代可程式化穩定幣商業網絡。這一策略性合作將在全球建置數位資產、傳統金融與實體商業之間的橋樑，透過將Geoswift的全球基礎設施與SKUx直接內建於銷售終端(POS)系統的專屬商品級控制能力相結合，創造「獨一無二」的發展契機。

儘管企業穩定幣的應用在全球持續加快普及，但各國政府、企業、支付網路以及由AI驅動的商業平台正日益尋求一種可程式化的支付基礎設施，以打通數位資產與實體商業之間的壁壘。這項創新的深遠意義遠超企業資金管理，也不僅僅侷限于讓消費者在零售門市使用穩定幣消費。相反，它真正開啟了「可程式化貨幣」——透過內建控制機制、規則與特定用途功能，實現可程式化結算與可程式化消費控制的雙重能力。Geoswift與SKUx憑藉獨特的優勢組合，能夠達成這一目標：將Geoswift的全球支付網路、穩定幣結算能力、流動性支援及法規遵循基礎設施，與SKUx擁有多項專利的報價平台及龐大的商品級合作夥伴網路深度結合。

全球基礎設施與商家法規遵循升級。SKUx的SKUPay®技術旨在適應任何零售商環境，目前已內建於美國約50%的大型連鎖超市和大型倉儲式零售店的銷售終端系統，從而開啟了一個全新的商家支付基礎設施類別。儘管初期發表以美國市場為核心，但該合作建立在Geoswift成熟的全球網路與跨境業務規模之上，並緊隨其近期與Visa Direct及Circle Payments Network的整合。Geoswift的業務涵蓋140多個國家，支援110多種支付貨幣，其廣泛的業務版圖不僅實現了順暢的國際擴張，還確保了強大的交易法規遵循。憑藉其全球銀行與支付基礎設施，Geoswift致力於為企業、金融機構、教育機構、電商平台及全球商家處理跨境交易。透過將商品級支付精準度與全球穩定幣結算的透明度相融合，該網路將在零售、醫療保健、政府福利及跨境商業等領域開啟全新的可程式化應用場景。

除上述商業應用場景外，該網路還將賦能企業資金管理計畫，利用穩定幣基礎設施提升流動性管理、結算效率及營運資金利用率。

為代理式商業提供安全護欄。隨著商業格局向AI驅動的代理商業轉變（即由自主AI代理執行金融工作流程），保障商家控制層的安全變得至關重要。儘管全球支付網路正積極建構授權與結算層，但在驗證自動化代理「具體購買了什麼」這一環節仍存在關鍵空白。此次合作填補了這一空白，提供了以安全、透明的方式接受自動化可程式化購買所需的專屬商品級安全護欄。

Geoswift集團執行長兼創辦人Raymond Qu表示：「穩定幣已經解決了可程式化結算的問題。現在，SKUx和Geoswift正在解決可程式化消費的問題。我們將共同建構一套基礎設施，使數位資產、AI代理、企業和消費者能夠在全球安全地在實體經濟中進行交易。」

SKUx執行長兼共同創辦人Bobby Tinsley表示：「透過將Geoswift的全球流動性與法規遵循引擎直接錨定在我們的平台基礎設施中，我們正在徹底改變世界對銷售終端數位資產的認知。這不僅僅是為了促成支付，更是為了在下一代全球商業（包括快速崛起的自主AI代理領域）中，帶來前所未見的商品級智慧與安全保障。」

該合作夥伴關係的長期願景是打造具有特定用途的數位貨幣，使其能夠在全球商業網絡中透過程式設計來設定規則、消費控制、法規遵循要求及結算指令。

關於Geoswift

Geoswift是一家專注於亞太跨境支付領域的創新型全球支付科技公司。自2010年成立以來，Geoswift品牌已成為自主創新、深厚的國際與本地監管架構專業能力、穩固的銀行合作關係以及強大全球布局的代名詞。身為在美國、英國和香港獲得支付業務授權的機構，並憑藉涵蓋亞太、北美、歐洲、中東和非洲以及拉丁美洲的廣泛支付網路，Geoswift為教育、電子商務、旅遊和金融服務等多個產業提供客製化端對端跨境支付解決方案。

其全面的產品套件包括收單服務、企業付款、外匯兌換、多幣種商業帳戶、卡片解決方案等。Geoswift總部位於加拿大溫哥華，並在香港、舊金山、倫敦和新加坡設有分支機構，為全球客戶提供順暢的在地化支付服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪geoswift.com

關於SKUx

SKUx提供一個以特定用途為導向的網路，將便捷的行動錢包交付與精細化的交易控制相結合。其平台允許品牌繞過傳統的優惠券系統，代之以安全的數位支付方式，並可按商家類別、地理位置甚至SKU等級進行精準控制。這種商品級的精準度有助於消除詐騙和浪費，同時為品牌提供資金即時使用情況的360度全方位可視性。如欲瞭解更多資訊，請造訪skux.io

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