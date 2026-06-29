Esri、米国全50州の自然史・文化資料を紹介するスミソニアンの展示に協賛

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Esriは、ロケーション・インテリジェンスの世界的リーダーであり、「From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage」展に協賛しています。同展は、スミソニアン国立自然史博物館で開催中の新展示で、米国全50州に由来する展示品を紹介し、米国を一つに結び付ける、人・場所・自然界の深いつながりを探るものです。

6月18日に開幕し、2029年まで開催される同展では、米国全土、ワシントンD.C.、そして人々が暮らす米国の5つの準州・領土から集められた600点を超える標本と文化資料を一堂に展示します。同館の収蔵品を基に、From These Landsでは、自然システム、文化的伝統、地理がどのように交わり合っているかを示しています。

同展では、古代の化石や地層・地質構造から文化資料、科学上の画期的な発見に至るまで、数百万年にわたる物語を紹介し、来場者が自らの場所とのつながりを見つめ直すきっかけを提供します。自然史標本と文化資料を組み合わせることで、From These Landsでは、人間の文化が自然界によって形作られる一方で、人間の文化もまた自然界を積極的に形作っていることを示しています。

Esriのテクノロジーは、これらのテーマを生き生きと伝える上で中心的な役割を果たしています。展示室内のアニメーション・マップにより、来場者は地形、バイオーム、地質、移動経路、流域といった地理的な切り口から北米を探索でき、さまざまな地形・景観にまたがるパターンや関係性を理解する助けとなります。

スミソニアンはEsriと連携し、新たな展示をダイナミックなデジタル体験へと広げるデジタル版ストーリーを制作しました。ArcGIS StoryMapsで制作したストーリーは、マップ、マルチメディア、ストーリー性のあるコンテンツを統合し、地域をまたいで展示品と物語を結び付けることで、展示をどこからでもアクセスできる生きたインタラクティブ・リソースへと変えています。

Esri社長のジャック・デンジャモンドは次のように述べています。「米国の自然史を紹介するスミソニアンのこのような意義深い展示に貢献できることを光栄に思うとともに、大変うれしく思います。博物館の収蔵品とアニメーション・マップによる没入型体験は、私たちが共有する地理が、遠く離れた場所や境界を越えて私たちを結び付けていることを浮き彫りにします。」

来場者は、ワシントンD.C.にあるスミソニアン国立自然史博物館で「From These Lands: Sharing Our Natural and Cultural Heritage」展を体験できるほか、オンラインでストーリーを探索することもできます。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウェア、ロケーションインテリジェンス、およびマッピングの世界的なマーケットリーダーであるエスリは、お客様がデータの可能性を最大限に引き出して、業務およびビジネスの成果を向上させるのを支援します。1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立されたエスリのソフトウェアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学など、世界中の数十万の組織に導入されています。エスリには、地域事務所、国際的なディストリビューター、そしてパートナーがあり、6大陸の100カ国以上の国で地域サポートを提供しています。地理空間テクノロジーと分析への先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑な問題のいくつかを、場所という重要なコンテキストに配置することによって解決する、最も革新的なソリューションを設計しています。 esri.com.

Copyright © 2026 Esri. All rights reserved. Esri、Esri Globeロゴ、ArcGIS、The Science of Where、esri.com、および@esri.comは、米国、欧州連合、またはその他の一部の法域におけるEsriの商標、サービスマーク、または登録商標です。本リリースで言及されているその他の会社名、製品名、サービス名は、それぞれの権利者の商標、サービスマーク、または登録商標である場合があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。