Nebex recauda 30 millones de dólares en una ronda de financiación inicial liderada por GV, destinada a desarrollar una infraestructura de mercado para la economía espacial mundial

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Nebex, la plataforma de infraestructura de mercado para la economía espacial mundial, ha anunciado una inversión inicial de 30 millones de dólares liderada por GV (Google Ventures), con la participación de otros fondos de capital riesgo de primer nivel. Además, la empresa ha anunciado una relación bancaria con J.P. Morgan. Gracias a la captación de capital y a esta nueva relación bancaria, Nebex podrá ampliar su plataforma y conectar los programas espaciales soberanos con los fundadores y las empresas que desarrollan las nuevas tecnologías al servicio de la industria espacial.

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